GPI – TRENTO: ARGENTEA SRL:« PROSEGUE IL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE, AI POTENZIALI INVESTITORI VERRANNO RICHIESTE OFFERTE VINCOLANTI »

Facendo seguito a quanto comunicato in data 29 settembre 2023 relativamente all’avvio di un processo competitivo volto alla valorizzazione della controllata Argentea S.r.l. (Argentea), Gpi SpA (la Società) comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, a seguito di un’attenta valutazione delle manifestazioni di interesse non vincolanti sin qui ricevute, trasmesse da primari investitori nazionali e internazionali, ha selezionato un ristretto numero di controparti da ammettere alla seconda fase del processo.

La valorizzazione di Argentea costituisce un ulteriore passo nell’attuazione della strategia del Gruppo, che prevede la crescente focalizzazione sul core business (lo sviluppo di software e servizi IT per la trasformazione digitale della Sanità in Italia e all’estero) e di contemporaneo rafforzamento patrimoniale e finanziario.

La seconda fase, come da prassi di mercato per questa tipologia di transazioni, prevede lo svolgimento da parte dei potenziali investitori, anche tramite propri advisor, di una due diligence su dati e informazioni riguardanti la controllata Argentea. Al termine della due diligence, ai potenziali investitori verrà richiesto di presentare delle offerte vincolanti, che saranno a loro volta oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con l’obiettivo di giungere alla negoziazione con uno o più potenziali investitori e, ove ne sussistessero le condizioni, al perfezionamento dell’operazione.

Argentea, società con esperienza trentennale, è oggi un punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti e i buoni pasto digitali. Si distingue per un’offerta di soluzioni software indipendenti, dedicate a oltre 900 clienti in tre settori (retail, pubblica amministrazione, sanità) seguiti da un team di 40 collaboratori e un’articolata rete distributiva.

Argentea ha registrato significativi tassi di crescita nell’ultimo quinquennio, sia in termini di Ricavi che di EBITDA, con una marginalità in forte aumento e una solida generazione di cassa (si veda tabella seguente).

Il settore dei pagamenti vive una fase di trasformazione guidata da significative innovazioni tecnologiche e cambiamenti nelle abitudini di consumo che vedono la crescente adozione di metodi di pagamento alternativi al denaro contante. Il mercato italiano, in cui opera Argentea, appare particolarmente attraente, con un transato nel 2022 di c.a. 400 miliardi di Euro e tassi di crescita attesi superiori rispetto al resto dell’Unione Europea, dove i pagamenti digitali sono più diffusi. Anche per il mercato dei buoni pasto si prevede un’espansione sostenuta, alimentata dalla prospettiva di un loro crescente impiego quale welfare aziendale e da un maggiore utilizzo di sistemi digitali rispetto a quelli cartacei.

In tale contesto di mercato, Argentea potrà proseguire il sostenuto percorso di crescita anche negli anni a venire, grazie a iniziative mirate, basate sull’espansione dell’offerta commerciale, della clientela target e sulla penetrazione in nuovi segmenti di mercato. Nelle proiezioni elaborate del management di Argentea con il supporto dell’advisor industriale, si prevede che i ricavi possano crescere a un CAGR ’22-’26 superiore al 10%, raggiungendo circa 22 milioni di Euro nel 2026, con un EBITDA atteso circa di 9,5 milioni di Euro e un Cash conversion su Ebitda prossimo al 70%, un valore particolarmente alto e costante negli anni di piano.

Nel processo di valorizzazione di Argentea, la Società è assistita da Equita quale advisor finanziario, EY-Parthenon quale advisor industriale e dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo quale advisor legale.

*Il presente comunicato contiene dichiarazioni di natura previsionale elaborate dal management di Argentea, che non costituiscono un’analisi esaustiva né sono state indipendentemente verificate da alcun soggetto terzo.

La Società non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile.

