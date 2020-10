LEGA TRENTO * SICUREZZA: « SU MOVIDA ED EMERGENZA COVID NON BASTANO LE ORDINANZE SPOT DA PARTE DEL SINDACO IANESELLI »

Conferenza stampa oggi in Via Santa Maria Maddalena con i Consiglieri comunali Daniele Demattè, Alessandro Saltori, Vittorio Bridi e Giuseppe Filippin assieme all’Onorevole e Consigliere circoscrizionale, Martina Loss, e al Consigliere regionale e Referente per la sezione di Trento, Devid Moranduzzo, per commentare la recente ordinanza del Sindaco di Trento riguardo la movida nel quartiere.

Il Referente Devid Moranduzzo ha così commentato: Oggi in Via Santa Maria Maddalena per affrontare il delicato tema della movida e della recente ordinanza firmata dal nuovo Sindaco di Trento con la quale si prevede, tra le 22 e le 6 del mattino, che bar e ristoranti non potranno né vendere né somministrare bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori dello spazio del locale o dei plateatici.

Nella stessa fascia oraria, per i clienti saranno di conseguenza vietati, sempre al di fuori dei locali o dei plateatici, pure il consumo e la detenzione di qualsiasi bevanda (anche non alcolica), a meno che non si tratti di recipienti chiusi e integri.

Una scelta fatta per risolvere il problema degli schiamazzi notturni che interessa da anni il quartiere, ma nei fatti si tratta di una soluzione che non risolve il problema – problema accentuato dall’emergenza Covid – dato che nulla vieterà ai giovani di spostarsi in altri quartieri, riproponendo quindi altrove il problema. Q

uali sono le nostre soluzioni? Fondamentalmente 2: da una parte tutelare i baristi e quindi dare la possibilità a loro di svolgere il loro lavoro con serenità e quindi aiutandoli con la presenza di forze dell’ordine, dall’altra estendere l’ordinanza in tutta la città per poi modificare il regolamento della polizia locale.