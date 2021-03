PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FONDAZIONE MUSEO STORICO: « ASSEGNATE LE RISORSE PER L'ANNO 2021, PER UN IMPORTO DI 2.6 MLN »

Fondazione Museo Storico del Trentino: assegnate le risorse per le attività 2021.

L’accordo di programma stipulato nel marzo 2020 tra Fondazione Museo Storico del Trentino (FMST) e Provincia autonoma di Trento prevede il finanziamento della gestione ordinaria, delle attività e degli investimenti della Fondazione, con approvazione del budget economico triennale da parte della Giunta provinciale.

Con un provvedimento proposto dall’assessore alla cultura Mirko Bisesti, è stato approvato il budget 2021-2023, che risponde alle direttive definite per gli enti collegati alla finanza provinciale e sono state assegnate le risorse per l’anno 2021 per un importo complessivo di 2.650.000 euro.

Le risorse, messe a disposizione su fabbisogni di cassa di norma trimestrali, sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, che è parte del sistema museale trentino e riguardano la realizzazione e l’organizzazione di esposizioni permanenti e temporanee di tema storico, la valorizzazione della storia della città di Trento, del Trentino e dell’area regionale corrispondente al Tirolo storico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione.

Oltre alla gestione delle proprie aree espositive, la FMST si occupa anche del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni e di molte iniziative di rilevanza provinciale, fra cui l’Officina dell’Autonomia.