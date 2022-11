ALESSANDRO GIACOMINI * DOLOMITI ENERGIA: « INDEBITAMENTO, NUOVO PRESIDENTE NOMINATO DALLO STESSO CDA CHE HA CAUSATO LA NEFASTA SITUAZIONE? »

10.46 - lunedì 07 novembre 2022

“Respira sei in Trentino” è una nota campagna pubblicitaria per promuovere il Trentino a livello turistico, motto che ben si associa alla vicenda del forte indebitamento di Dolomiti Energia, che attualmente ammonta all’astronomica cifra di 880 milioni di euro, non male per un’azienda che ha il monopolio in provincia di Trento.

Senza dimenticare la squallida vicenda di agosto, che pur di rientrare con le perdite, la società ha comunicato ai clienti la capestro modifica unilaterale dei contratti, nonostante non fosse giuridicamente legittima e che quindi l’azienda è stata oggetto di procedimento Antitrust.

Dolomiti Energia è pubblica per il 64% (Pat e alcuni comuni trentini); detto ciò resta un mistero quale possa essere l’interesse degli stessi enti pubblici nel nominare il nuovo Presidente direttamente all’interno dello stesso Cda, che ha causato la nefasta situazione.

Pare che nei prossimi giorni Silvia Arlanch, attualmente nel Cda, diventerà la nuova Presidente. A nominarla Sarà la Giunta Provinciale di Trento ed i Comuni di Trento e Rovereto, essendo loro i maggiori azionisti (e pure gli stessi enti che hanno subìto anche le maggiori perdite).

Salvo cambiamenti in zona “Cesarini”, l’ormai famoso Cda non sarà azzerato, come sarebbe nella logica delle cose, ma totalmente riconfermato, con annessa carica presidenziale direttamente dal suo interno.

I vertici di Dolomiti Energia posso quindi “respirare” con i loro lauti stipendi, dopotutto sono in Trentino, mentre i trentini resteranno senza alcun respiro, per una vicenda paradossale.

*

Alessandro Giacomini – Ex cliente di Dolomiti energia

Massimeno (Tn)