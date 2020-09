ANP * COVID SCUOLE: GIANNELLI, « ABBIAMO SCRITTO OGGI ALLA MINISTRA AZZOLINA SEGNALANDO LE PROBLEMATICHE CHE RENDONO ESTREMAMENTE DIFFICOLTOSA LE ATTIVITà DIDATTICHE IN SICUREZZA »

Il Presidente ANP Antonello Giannelli ha scritto oggi alla Ministra Azzolina segnalando le problematiche che rendono estremamente difficoltosa la gestione delle misure necessarie a garantire la prosecuzione delle attività didattiche in sicurezza.

Giannelli nella lettera ha espresso la propria preoccupazione spiegando che “sono pervenute all’ANP numerose segnalazioni su problematiche che rendono estremamente difficoltosa la gestione delle misure necessarie a garantire la prosecuzione delle attività didattiche in sicurezza. In particolare abbiamo notizie di prassi difformi, attuate dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, riguardo ai casi sintomatici. Altri problemi da risolvere riguardano la tempistica della consegna dei banchi monoposto e delle sedute innovative, la gestione dei docenti posti in quarantena in riferimento alla didattica a distanza, l’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID e la tempistica di conferimento degli incarichi di supplenza”.

Il Presidente dell’ANP ha concluso chiedendo che “in applicazione del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6 agosto 2020, sia convocato con urgenza il Tavolo nazionale permanente”.