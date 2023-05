COPPOLA (EUROPA VERDE) * UNIVERSITARI – DIRITTO ALLA CASA: « IL PESO DEGLI AFFITTI CREA INSOPPORTABILI DISUGUAGLIANZE E COSTRINGE GLI STUDENTI AD UN FATICOSO PENDOLARISMO »

11.31 - martedì 16 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La lotta delle tende, così ormai identificata, degli studenti universitari che davanti a tutte le università rendono visibile le difficoltà di vivere in dignità il loro percorso universitario, che comprende anche il diritto alla casa, ora a pieno titolo è arrivata anche a Trento. A nome mio e di Europa Verde, che in consiglio provinciale durante tutta la legislatura, ha posto all’ attenzione della Giunta il tema della casa a Trento e provincia, esprimo piena solidarietà, comprendendo le ragioni che, qui come nel resto d’ Italia, hanno messo in ginocchio famiglie e giovani. Il peso degli affitti, ingiusto ed eccessivo rispetto all’ offerta di camere pagate a peso d’ oro crea insopportabili disuguaglianze, costringendo spesso gli studenti e le studentesse ad un pendolarismo molto faticoso che incide inevitabilmente sulla qualità dello studio e più in generale della vita. Università significa anche coltivare relazioni e vivere un tempo che resta unico e non ripetibile nel prosieguo della vita.

Le numerose case tenute sfitte senza che i proprietari vengano in nessun modo penalizzati, gli affitti brevi turistici privi di regolamentazione e un’ etica discutibile da parte di molti proprietari, per cui l’ unico tema è quello del business, sono sotto gli occhi di tutti. Le istituzioni nel loro insieme hanno il preciso compito di legiferare accompagnando la vita degli studenti e delle studentesse in un cammino che deve consentire inclusione, vera ospitalità e soprattutto diritti a tutte e tutti coloro che hanno scelto la nostra città per la qualità delle facoltà, per la bellezza della città capoluogo e di tutto il territorio. Per le opportunità che offre. Ma che non possono essere visti come soggetti da spennare nel nome di una economia di singoli che non ha alcuna ricaduta sulla società trentina a parte l’ arricchimento di pochi. L’ offerta della casa in affitto in Trentino deve essere calmierata in generale e gli studenti universitari devono essere tutelati e garantiti in primis dall’ ente pubblico. Perciò forza ragazze e ragazze, è giunta davvero l’ora di farsi sentire. Buona vita.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale Gruppo Misto/ Europa Verde