RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * « I CASI DI ALICE NERI E DI ALBERTO GENOVESE (2/12) »

15.34 - giovedì 01 dicembre 2022

Venerdì 2 dicembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Alice Neri, 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua macchina. Dai tabulati telefonici del suo cellulare e dalle videocamere di sorveglianza presenti nell’area, potrebbero arrivare nuove verità sulla morte della giovane donna.

Al centro della puntata anche la vicenda di Alberto Genovese, condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi per violenza sessuale. Per la prima volta dopo la condanna dell’imprenditore milanese, parla la modella vittima dei suoi abusi: un incubo che sembra non avere fine.

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.