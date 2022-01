A.C.TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « AL “BRIAMASCO” ARRIVANO LA PRO VERCELLI E RAI SPORT, I GIALLOBLÙ VANNO A CACCIA DEL QUARTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO »

16:20 - 28/01/2022

Dopo i pareggi contro Albinoleffe e Giana Erminio – quest’ultimo nella gara disputata domenica 23 gennaio – e il successo ottenuto contro il Piacenza, il Trento va a caccia del quarto risultato utile consecutivo nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno – la 24esima stagionale – del girone A di serie C.

Davanti alle telecamere di Rai Sport, che trasmetteranno in diretta il match, i gialloblu ospiteranno al “Briamasco” (calcio d’inizio alle ore 15) la Pro Vercelli: la compagine di Parlato, decima in classifica a quota 25 punti, uno in meno della quota playoff e tre in più rispetto alla zona playout, affronterà i piemontesi, sesti della fila, con tre lunghezze di margine sugli aquilotti.

Nell’ultima gara casalinga disputata lo scorso 21 dicembre, il Trento ha piegato per 1 a 0 il Piacenza. I gialloblù non incassano gol da 274 minuti: l’ultima rete subita è quella del bianconero Meretti al minuto 86’ della partita contro la Juventus U23, poi sono arrivati i clean sheet contro Albinoleffe, Piacenza e Giana Erminio.

Sino a questo momento il Trento ha disputato 10 partite davanti al pubblico amico del “Briamasco”, raccogliendo complessivamente 17 punti per effetto di 5 successi (contro Pro Patria, Giana Erminio, Fiorenzuola, Lecco e Piacenza), 2 pareggi (contro Mantova e Albinoleffe) e 3 sconfitte (contro Feralpisalò, Pergolettese e Seregno), con uno score di 13 reti realizzate e 7 subite.

La Pro Vercelli, invece, in trasferta ha disputato 10 gare, conquistando complessivamente 14 punti in virtù di 3 vittorie (contro Pro Sesto, Juventus U23 e Fiorenzuola), 5 pareggi (contro Virtus Verona, Renate, Pro Patria, Albinoleffe e Lecco) e 2 sconfitte (contro Pergolettese e Padova), con uno score di 12 reti segnate e altrettante al passivo.

La sfida del “Briamasco” sarà trasmessa in chiaro in diretta televisiva da Rai Sport e in diretta streaming video da Eleven Sports.

Così in campo.

Mister Parlato recupera Dionisi e Izzillo, non potrà disporre dello squalificato Trainotti, di Bigica e Comper e ha convocato 23 giocatori.

I nostri avversari.

La Pro Vercelli è stata fondata nel 1903 come sezione calcistica della Società Ginnastica Pro Vercelli. È uno dei club sportivi più antichi d’Italia e anche uno tra i più titolati, avendo vinto ben sette scudetti tra il 1908 e il 1922. Conta sei partecipazioni alla serie A a girone unico e 13 alla serie B, l’ultima delle quali nella stagione 2017 – 2018.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato a Franco Lerda (ex tecnico di Casale, Pescara, Pro Patria, Crotone, Torino, Lecce, Vicenza e Partizan Tirata), subentrato a stagione in corso a Giuseppe Scienza, sono il difensore Alberto Masi, per sette stagioni in serie B con Pro Vercelli, Ternana, Bari e Spezia e in poi in C con Pisa e Pro Vercelli, i centrocampisti Luca Rizzo, ex Sampdoria e Bologna in serie A (50 presenze e 1 rete), Modena, Foggia, Carpi e Livorno in serie B, Pergocrema, Foligno, Pisa e Pro Vercelli in serie C, Mattia Vitale, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e già in serie B con Lanciano, Cesena, Venezia, Carpi e Frosinone, Simone Emmanuello (5 stagioni in serie B con Pro Vercelli, Perugia e Cesena e in serie C con Juventus Under 23, Pro Vercelli e Vicenza), Leonardo Gatto (7 stagioni in serie B con Lanciano, Vicenza, Salernitana, Ascoli e Virtus Entella), gli attaccanti Gianmario Comi (141 presenze e 26 reti in serie B con Reggina, Novara, Lanciano, Avellino, Livorno, Carpi e Pro Vercelli), alla sua quinta stagione con la maglia dei piemontesi e Giuseppe Panico, ex Genoa, Cesena, Teramo, Cittadella, Novara e Juve Stabia, arrivato dieci giorni fa in Piemonte.

Il colore sociale della Pro Vercelli è il bianco

Gli ex della partita.

Nessun ex tra campo e panchina nelle due formazioni.

I precedenti.

Nei 9 precedenti ufficiali disputati allo stadio “Briamasco”, lo score recita 6 successi gialloblu (ultimo 1-0 nella serie C2 2002/03), 1 pareggio (0-0 nella serie C 1972/73) e 2 vittorie piemontesi (ultima 3-1 nella serie C2 1994/95).

Così all’andata.

La sfida d’andata, disputata il 26 settembre 2021, si concluse in parità: alla rete su calcio di rigore di Barbuti rispose nella ripresa Comi. Nel finale l’estremo difensore gialloblu Cazzaro respinse il rigore calciato da Rolando.

PRO VERCELLI – TRENTO 1-1 (0-1)

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Carosso; Bruzzaniti (14’st Della Morte), Belardinelli (14’st Rizzo); Awua (31’pt Emmanuello), Vitale (28’st Bunino), Crialese (28’st Clemente); Rolando, Comi.

Allenatore: Andrea Nuti (Giuseppe Scienza squalificato).

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Scorza (12’st Pattarello), Caporali, Izzillo (38’st Ruffo Luci); Belcastro (1’st Seno); Barbuti (22’st Chinellato), Pasquato (12’st Osuji).

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa (Assistenti: Rizzotto di Roma 2 e Romano di Isernia. IV Ufficiale: Nuzzo di Seregno).

RETI: 36’pt rigore Barbuti (T), 32’st Comi (PV).

NOTE: spettatori 650 circa. Pioggia battente per tutta la durata della gara. Ammoniti Crialese (PV), Masi (PV), Seno (T), Dionisi (T), Caporali (T). Calci d’angolo 4 a 2 per la Pro Vercelli. Recupero 2’ + 5’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Trento e Pro Pro Vercelli sarà Giorgio Di Cicco, appartenente alla sezone di Lanciano, alla sua prima stagione in serie C. Sino a questo momento ha diretto 5 gare di campionato, 1 di Coppa Italia e 6 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Michele Piatti e Fabio Dell’Arciprete, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Como e Vasto, con Davide Albano – della sezione di Venezia – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 24esima giornata.

Sabato 29 gennaio 2022.

Albinoleffe – Giana Erminio (ore 14.30)

Juventus U23 – Feralpisalò (ore 14.30)

Lecco – Triestina (ore 14.30)

Padova – Pro Patria (ore 14.30)

Piacenza – Mantova (ore 14.30)

Pro Sesto – Renate (ore 14.30)

Seregno – Fiorenzuola (ore 14.30)

Südtirol – Legnago Salus (ore 14.30)

Trento – Pro Vercelli (ore 15.00)

Virtus Verona – Pergolettese (ore 14.30)

La classifica.

Südtirol* 50 punti; Padova 45; Renate e Feralpisalò 42; Triestina 33; Pro Vercelli e Juventus U23 28; Virtus Verona* e Albinoleffe 26; Trento e Lecco 25; Seregno, Piacenza e Fiorenzuola 23; Pro Patria, Mantova e Pergolettese (-1) 22; Legnago Salus 19; Giana Erminio e Pro Sesto 16.

*: una partita in meno

Tv e Internet

La sfida tra Trento e Pro Vercelli sarà trasmessa in chiaro in diretta televisiva su Rai Sport (canale 57 del Digitale Terrestre o in modalità streaming all’indirizzo www.raisport.rai.it), con commento di Giuseppe Galati, commento tecnico di Andrea Mantovani e bordocampo affidato a Massimo Proietto e diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Pigozzo (2000).

Difensori: Bearzotti (1996); Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000).

Centrocampisti: Caporali (1994); Izzillo (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000);

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).

Foto: Agenzia Opinione