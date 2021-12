PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ZOOTECNIA E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI: « AVVIATO UN TAVOLO DI CONFRONTO / NEI PROSSIMI GIORNI VERRÀ RILANCIATA LA CAMPAGNA “I LOVE TRENTINO” »

19:27 - 7/12/2021

Zootecnia e distribuzione dei prodotti, via al tavolo di confronto. Incontro promosso dal presidente Fugatti e dagli assessori Zanotelli e Tonina. Valorizzazione del comparto con la campagna “I love Trentino”.

Tavolo di confronto tra gli attori del settore zootecnico e il mondo della distribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Trento. Alla presenza del presidente Maurizio Fugatti, del vicepresidente con delega alla cooperazione Mario Tonina e dell’assessore all’agricoltura Giulia Znotelli, è stato avviato un dialogo genuino e costruttivo tra Federazione allevatori, Latte Trento, Concast Trentingrana, Sait, Dao, favorito anche dalla Federazione trentina della cooperazione.

Alla luce della preoccupazione manifestata dal mondo della zootecnia a causa dell’aumento del costo di mangimi, foraggi e materie prime, che interessa l’intero Paese, l’obiettivo è di compiere un ulteriore sforzo per operare in una logica di sistema – pur tenendo conto delle logiche di mercato – sostenendo e valorizzando le produzioni trentine.

Come riferito dagli esponenti della Giunta, la Provincia in collaborazione con Trentino Marketing rilancerà nei prossimi giorni la campagna “I love Trentino”, in continuità con lo scorso anno, con l’obiettivo di mettere in risalto la qualità delle produzioni locali ed in particolare i prodotti del comparto lattiero-caseario.

Si punta in questo modo a sensibilizzare la comunità trentina e il mondo turistico al consumo di prodotti locali di eccellenza. Un riconoscimento al mondo agricolo, che può ancor più fungere da locomotiva per lo sviluppo del nostro territorio, rafforzando la sinergia con il comparto turistico.