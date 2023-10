UDC – TRENTINO * OCCUPAZIONE: « IMPRENDITORIA GIOVANILE, CREDIAMO NELLE NUOVE GENERAZIONI ED IN CHI INTRAPRENDE PERCORSI AMBIZIOSI »

07.14 - mercoledì 11 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

sappiamo di dare scandalo nello scrivere che il lavoro dovrebbe essere considerato come un ecosistema il cui protagonista deve restare l’uomo con la propria dignità e che il fine del lavoro è fare sì che l’uomo si realizzi nelle sue diverse attitudini e tragga da quello non solo il proprio sostentamento, ma anche i propri riferimenti di “animale sociale”.

Oggi diamo scandalo solo perché non ne parla più nessuno, ma questo a cade perché in Italia hanno governato coloro che non considerano il Lavoro come un modo nobile di dare una risposta ai propri bisogni.

E considerano la via dei sussidi pubblici più che adeguata a mantenere poveri i poveri. Sostituendo la quieta rassegnazione alla “pagnotta di Governo” alla speranza di una crescita da conquistarsi, anche con fatica, attraverso lo sviluppo delle proprie attitudini in competenze.

Eppure noi crediamo fortissimamente nelle nuove generazioni e nella loro ambizione di intraprendere percorsi in grado di portare ad una loro soddisfacente realizzazione. Per cui insistiamo con il proporre loro una scommessa.

Quella di provare a fare ciò che in quel momento pensano di amare e costruirsi un’esperienza che li porti ad amare altro, senza temere di inseguire quelle attitudini che offrono loro speranze ed ambizioni. E crediamo che in questo vadano sostenuti.

Per questo nel Programma Udc che abbiamo presentato tanto peso abbiamo riservato alla proposta di un Fondo di Garanzia per l’Imprenditoria Giovanile. Parliamone sfruttando l’opportunità di vedersi ai gazebo come in sede. La campagna elettorale è solo un passo di un percorso per “Costruire politica”.

Cesare Scotoni

Capolista Scudocrociato

Elezioni Regionali 22 ottobre

