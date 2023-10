GABRIELE GALLI – RINASCITA ROVERETO (TN) * “ LA MIA DOMANDA DI ATTUALITÀ, DAL TITOLO ‘ ILLUMINAZIONE A SINGHIOZZO = SICUREZZA A SINGHIOZZO’ “

23.54 - martedì 10 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

questa sera (martedì 10/10), al Consiglio comunale di Rovereto, avrei presentato una domanda di attualità, che allego.

La domanda, dal titolo “tIlluminazione a singhiozzo = sicurezza a singhiozzo”, tocca, a mio parere, due temi di estrema attualità:

– il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica tra via Trieste e corso Verona, segnalato più volte dai residenti, anche negli ultimi giorni, sia a Dolomiti energia sia al sottoscritto,

– e la sicurezza, tema molto attuale e molto delicato, in particolar modo nell’area in questione. In questo senso, sono state celebrate le forze dell’ordine a cavallo entrate in servizio a Rovereto, mentre sembra molto minore l’interesse per una illuminazione pubblica efficiente in un quartiere residenziale.

La Presidente del Consiglio ha dichiarato inammissibile la domanda perché non riguarderebbe “questioni di interesse comunale relative a fatti recenti e sopravvenuti”.

Se da un lato le lamentele dei residenti di via Trieste per l’illuminazione a singhiozzo non sono una novità, dall’altro è necessario riconoscere che il guasto si è continuamente ripresentato dopo ogni riparazione, come testimoniano le fotografie allegate scattate pochi giorni fa.

Non ricevere una risposta tempestiva su un problema così attuale e impattante è inaccettabile: per questa ragione, dopo aver esposto le mie ragioni al consiglio in apertura di seduta, ho lasciato l’aula in segno di protesta.

*

Consigliere Comune Rovereto (Tn)

Gabriele Galli – Rinascita Rovereto