A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”/ NOTA STAMPA PRESIDENTE GIACCA: “ SMENTISCO LE VOCI RIGUARDANTI LA VOLONTÀ DEL DS ZAMUNER DI LASCIARE LA NOSTRA SQUADRA “

16.40 - sabato 17 giugno 2023

A.C. Trento 1921 Srl intende smentire qualsiasi voce riguardante la volontà del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner di lasciare il Club.

Mauro Giacca (Presidente A.C. Trento 1921): “Siamo un Club serio e ambizioso e vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita assieme al nostro Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, con il quale abbiamo recentemente sottoscritto un prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2025”.

Giorgio Zamuner (Direttore Sportivo A.C. Trento 1921): “Ho il privilegio di poter lavorare in un Club solido, determinato e ambizioso e sono felice di essere il Direttore Sportivo dell’A.C. Trento 1921. Se ho deciso di accettare la proposta di rinnovo biennale è stato in virtù del progetto serio che è in essere e al grande feeling che si è creato sin da subito con Proprietà, management, comparto tecnico e tifoseria”.