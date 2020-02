PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « TEST NEGATIVO PER TUTTI E 4 I CASI SOSPETTI, I PAZIENTI SI PRESENTANO IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE »

Coronavirus, test negativo per tutti e 4 i casi sospetti. L’Azienda sanitaria comunica che il test effettuato sui 4 casi sospetti di Covid-19 ha dato esito negativo.

Aggiornamento sui primi test relativi ai 4 casi sospetti di infezione da Coronavirus annunciati ieri sera (25 febbraio). L’Azienda sanitaria rende noto che tutti e 4 i test hanno dato esito negativo e quindi non è stata evidenziata alcuna presenza di Covid-19. Tutti e 4 i pazienti, alla luce delle circostanze, si presentano in buone condizioni di salute.