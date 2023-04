PAT * COLLEGAMENTO COGOLO-PEIO: FAILONI, « NON SOLO INFRASTRUTTURA, MA OPPORTUNITÀ PER SVILUPPARE UN NUOVO MODELLO DI TURISMO SOSTENIBILE »

18.49 - giovedì 20 aprile 2023

Grande partecipazione ieri sera a Cogolo per la presentazione del progetto. Il collegamento Cogolo-Peio motore di sviluppo futuro.

Non solo un’infrastruttura, ma un’opportunità per sviluppare un nuovo modello di turismo sostenibile. Il progetto di collegamento funiviario fra Cogolo e Peio Fonti, che prevede una cabinovia da 10 posti e un investimento complessivo di circa 21 milioni, è stato presentato ieri sera, a Cogolo, nella sede del Parco nazionale dello Stelvio, nel corso di un’assemblea molto partecipata dalla popolazione, organizzata dall’Apt della Val di Sole. Circa un centinaio le persone che sono venute ad ascoltare i dettagli di un’opera che potrebbe rappresentare un’occasione per rinnovare l’offerta turistica della Val di Peio al fine di renderla una destinazione ecosostenibile nel cuore delle Alpi italiane.

“Il Trentino – ha detto l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni – è certamente leader, a livello nazionale ed europeo, nell’ambito dell’offerta turistica, ma non deve commettere l’errore di sapersi accontentare. Da questa considerazione nasce la proposta presentata stasera, a cui Tsm-Trentino School of Management e Trentino Sviluppo, insieme alle istituzioni del territorio, hanno lavorato negli ultimi due anni. Si tratta di un sogno, ovvero di una grande opportunità e al tempo stesso di una sfida per la comunità di Peio. Il collegamento funiviario potrebbe, infatti, diventare un esempio, unico in Trentino, di progettazione turistica sostenibile a livello ambientale, economico e sociale. La Provincia ci crede con convinzione e vogliamo realizzarlo in tempi rapidi e in condivisione con il territorio. Oggi il mercato turistico corre e necessita di risposte veloci”.

Il progetto nasce a luglio del 2021, quando la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo ed il Comune di Pejo sottoscrivono un accordo quadro per consentire l’avvio della progettazione per la valutazione ambientale strategica e per la relativa valutazione di incidenza ambientale. Da marzo 2022, l’Unità Economia del Turismo e Marketing Territoriale di Tsm-Trentino School of Management, è stata coinvolta nel progetto, attivando un processo di ricerca-intervento volto ad offrire alla destinazione e alla comunità di Peio elementi concreti per valutare la desiderabilità e la fattibilità dell’impianto di collegamento funiviario e per valutare se e come un collegamento a fune possa migliorare l’esperienza turistica e innescare un processo di riqualificazione dell’offerta, impattando positivamente sui comportamenti di turisti e residenti. Le conclusioni di questa attività di ricerca hanno evidenziato – come sostenuto ieri sera dai due consulenti di Tsm, Andrea Gelsomino e Stefano Milani – che l’impianto di collegamento possa essere un elemento chiave per aumentare l’attrattività sul mercato turistico, generando quindi impatti positivi per l’economia locale, ma solo a patto che venga inserito in una strategia organica di sviluppo turistico territoriale.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, Albert Ballardini, presidente di Trentino Sviluppo, insieme all’ingegnere Sergio Scalet, hanno parlato di 4 anni, di cui 2 necessari per ottenere tutte le autorizzazioni, per un costo complessivo di 21 milioni di euro, di cui 15,5 per la realizzazione dell’impianto e 5,5 per le opere accessorie.

Al termine della serata, alla quale sono intervenuti anche il sindaco di Pejo, Alberto Pretti e il presidente dell’Apt Val di Sole, Luciano Rizzi, si è sviluppato un dibattito ampio e articolato. Diversi operatori turistici locali si sono detti particolarmente favorevoli al nuovo impianto, soprattutto in chiave estiva e nell’ottica di incrementare la mobilità amica dell’ambiente, vero fiore all’occhiello della Val di Peio.

Non sono mancate alcune critiche costruttive, ma tutti si sono detti d’accordo sul fatto che l’impianto dovrà essere il punto centrale di un nuovo piano di sviluppo turistico territoriale. A tal fine, su proposta dell’assessore comunale al bilancio ed opere strategiche del Comune di Pejo Simone Pegolotti e del capogruppo di minoranza Aldo Bordati, è stato deciso di attivare a breve un tavolo di lavoro, composto da amministratori pubblici ed operatori turistici, per determinare una sorta di “road map” del progetto, valutando nel contempo eventuali correzioni o integrazioni.