PAT * SPECIALE COVID-19 FREE: « AL VIA LE CLIP VIDEO SULLA RIPARTENZA IN SICUREZZA, IN ONDA NELLE TV LOCALI E WEB »

Speciale Covid-19 free: al via le clip video sulla ripartenza in sicurezza. In onda nelle Tv locali il programma prodotto dall’ufficio stampa della Provincia, disponibile anche sul web.

In questa fase di ripartenza di tutti i servizi è utile conoscere le regole di accesso agli uffici pubblici e le norme di comportamento più adeguate ad evitare la diffusione del contagio nei luoghi pubblici: alcuni video realizzati dall’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento mostrano quali sono le indicazioni da seguire in alcuni contesti di vita quotidiana, dando informazioni in modo gradevole e diretto, per aiutare e informare i cittadini.

Le prime clip, dal titolo “Covid-19 free. In sicurezza per il bene di tutti”, diffuse già da alcuni giorni sui canali social della Pat, sono state riunite in un prodotto destinato alle Tv locali, che accompagnerà questa “Fase 2”.

Si comincia già stasera, con una puntata dedicata alle biblioteche comunali, agli uffici provinciali e all’iniziativa di un’azienda della Val di Sole, che produce barriere parafiato.

Quindi sarà la volta delle regole di accesso ad un ambulatorio di un medico di base, agli uffici amministrativi dell’Azienda sanitaria e ai servizi di un municipio del Primiero.

Le puntate, realizzate dall’Ufficio Stampa della Provincia, ospitano vari contributi di dirigenti pubblici e privati dei settori coinvolti.

*

Le prime due puntate sono in onda ai seguenti orari:

RTTR:

Sabato 6 giugno ore 13.22 – 23.56

Domenica 7 giugno ore 7.50 – 18.46

Lunedì 8 giugno ore 20.51 – 06.50

Martedì 9 giugno ore 17.13 – 23.55

*

Telepace:

Venerdì 5 giugno ore 20.30

Sabato 6 giugno ore 9.05 – 14.10 – 16.50 – 22.15

Domenica 7 giugno ore 11.15 – 21.05

Lunedì 8 giugno ore 9.05 – 20.30

*

Trentino TV:

Venerdì 5 giugno ore 19.50 – 23.05

Sabato 6 giugno ore 09.01 – 12.31 – 19.50

Domenica 7 giugno ore 9.01 – 18.20

Lunedì 8 giugno ore 14.20 – 20.31 – 23.01

Il programma può essere inoltre visto sul canale Youtube dell’Ufficio Stampa Pat a questi link: