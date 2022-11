PATT – SEZIONE ROVERETO (TN) * NOMINE: « ALLA GUIDA DELLA SEGRETERIA POLITICA RICONFERMATO GAMBERONI, ALLA PRESIDENZA MASERA, ALLA VICESEGRETERIA TRENTINI »

12.15 - lunedì 14 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La sezione PATT “Remo Markt” di Rovereto lo scorso 10 novembre presso la sala Circoscrizionale di Lizzanella, in seguito alla convocazione dell’assemblea degli iscritti, ha rinnovato i vertici della Sezione di Rovereto.

Alla guida della segreteria politica è stato riconfermato Davide Gamberoni, alla presidenza Federico Masera, alla vicesegreteria Michele Trentini, alla vicepresidenza Alessandro Speranza, segretario economo Rosanna Paissan; è stato inoltre introdotto il ruolo del segretario organizzativo affidato a Sara Turrini.

Membri del direttivo sono stati eletti: Matteo Stedile, Walter Forrer, Iole Manica e membro di diritto l’assessore comunale Giuseppe Bertolini.

All’assemblea erano presenti i vertici di partito: il segretario provinciale Simone Marchiori, il presidente Franco Panizza, la vicesegretaria Roberta Bergamo, il vicepresidente Lorenzo Conci e l’assessore regionale e consigliere provinciale Lorenzo Ossanna assieme ai tesserati della sezione.

L’occasione ha consentito di ripercorrere, nella lunga relazione del segretario uscente Gamberoni, tutto il percorso e gli impegni assunti negli ultimi 4 anni: l’impegno per le elezioni provinciali del 2018 e per le europee del 2019, il lavoro durante la campagna elettorale delle comunali del 2020 che ha portato la Sezione PATT di Rovereto ad essere fra i fondatori di IDEA Rovereto (acronimo di “Innovativa Democratica Ecologista e Autonomista”), i gazebo e la raccolta firme contro la Valdastico con uscita a Rovereto SUD, il sit-in alla sorgente dello Spino, l’impegno per le ultime elezioni nazionali.

Quattro anni fa la sezione PATT di Rovereto si era posta due obiettivi: rinnovare la sezione e tornare al governo della città della quercia e così è stato: un assessore in Consiglio Comunale, un Presidente di circoscrizione, due Consiglieri circoscrizionali, membri nelle ommissioni permanenti e in alcune partecipate; Gamberoni riveste anche il ruolo di coordinatore del gruppo politico di IDEA Rovereto.

E’ stata inoltre l’occasione per ringraziare il direttivo uscente e coloro i quali si sono particolarmente impegnati in questi anni per far crescere la sezione, in modo particolare anche chi, per impegni personali, ha scelto di non ricandidare.

Nei vari interventi si è fatto successivamente il punto in merito alla situazione politica e amministrativa sia comunale, con l’assessore Bertolini, che provinciale e regionale, con Marchiori e Ossanna. Si è poi parlato di temi legati alla città: la mobilità, l’urbanistica, il polo della meccatronica, la Valdastico con uscita a Rovereto sud, rispetto alla quale è stata ribadita la contrarietà.

Una bella serata, che ha previsto come conclusione anche un momento conviviale, che fa ben sperare per la sezione del Partito Autonomista Trentino Tirolese della seconda città del Trentino.

*

Il direttivo della sezione PATT di Rovereto