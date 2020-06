ZENI (PD) * AMAZON TRENTINA: « SCONFORTATI ASSISTERE AD INTERVENTI TOTALMENTE AVULSI DAL MERITO DELLE QUESTIONI DI ESPONENTI LEGHISTI, UN DIBATTITO SERIO PARTE DAI FATTI »

Lascia sempre più sconfortati assistere ad interventi totalmente avulsi dal merito delle questioni di esponenti leghisti. In questo caso la consigliera Rossato interviene sulla “Amazon trentina”, peraltro sconfessando il suo assessore Spinelli che ha specificato che “non parliamo di Amazon trentina”, criticando il sottoscritto perché l’e-commerce può essere utile per il commercio trentino.

Ricordando che in tutti i settori, oltre al titolo, occorre saper esplicitare obiettivi, modalità, percorsi per realizzare un’idea, invito caldamente la consigliera Rossato a riascoltare le argomentazioni critiche nel merito rispetto alla proposta di un bando di ricerca da un milione di euro per studiare una proposta che riguardi una piattaforma digitale per il commercio trentino, e se necessario farsi spiegare i termini della questione prima di intervenire, possibilmente argomentando nel merito.

Per maggiore comodità alleghiamo un video che riprende il dibattito durante il consiglio provinciale sul tema.

*

cons. Luca Zeni

Partito Democratico del Trentino