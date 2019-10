PAT * 60 ANNI NUCLEO ELICOTTERI: « IL 19 OTTOBRE “PORTE APERTE” ANCHE ALLA CASERMA VVF CORPO PERMANENTE »

Domani “porte aperte” dalle 10.00 alle 17.00 al Nucleo Elicotteri e alla caserma dei Vigili del fuoco del Corpo permanente.

Domani, 19 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00 i cittadini sono invitati a visitare sia il Nucleo elicotteri che la caserma del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento. Le “porte aperte” sono state organizzate per la ricorrenza dei 60 anni del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento. Sarà l’occasione per vedere da vicino alcuni dei protagonisti della Protezione Civile del Trentino e i mezzi che hanno in dotazione.

60 anni fa la Provincia ha dotato i vigili del fuoco di un primo elicottero, un Agusta Bell 47 a pistoni, utilizzato prevalentemente per lo spegnimento degli incendi. Da allora il Nucleo si è sviluppato fino a disporre oggi di una flotta di cinque mezzi, tre dei quali dedicati al soccorso sanitario. Sono 42 i professionisti che nelle diverse mansioni compongono lo staff operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Mediamente le missioni annuali sono circa 3700, delle quali 2700 sono di tipo sanitario.