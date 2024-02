SWG * CARCERI: « NECESSARIO MANTENERE CONDIZIONI DIGNITOSE PER I DETENUTI, MA QUASI UN ITALIANO SU 3 REINTRODURREBBE LA PENA DI MORTE »

18.14 - martedì 20 febbraio 2024

La detenzione di Ilaria Salis in Ungheria ha riacceso i riflettori sul tema delle carceri in Italia e le condizioni in cui sono detenute le persone che stanno scontando una condanna. Per oltre la metà degli italiani, le condizioni in cui sta venendo detenuta Ilaria Salis sono inaccettabili ed è opinione prevalente che il Governo dovrebbe intervenire più duramente nei confronti delle autorità ungheresi per garantirle condizioni dignitose. Soltanto una parte ridotta dell’opinione pubblica concorda con l’affermazione che la Salis non dovrebbe più riprendere ad insegnare a causa delle sue azioni.

Più in generale, per una larga maggioranza degli intervistati il carcere deve sempre mirare a rieducare i detenuti, e non a punirli, e vanno pertanto garantite loro condizioni di vita più che dignitose.

Tali condizioni non si riscontrano però nelle carceri italiane, caratterizzate da un forte sovraffollamento, considerato da gran parte degli intervistati una concausa del fenomeno dei suicidi in cella. Sovraffollamento che per quasi 4 italiani su 5 si potrebbe evitare concentrandosi anche su strategie di prevenzione dei reati, piuttosto che punitive.

Per quanto sia minoritaria e in calo rispetto al 2020, rimane comunque considerevole la quota di italiani favorevole alla pena di morte: quasi un italiano su tre vorrebbe reintrodurla. I reati per i quali la si comminerebbe sono soprattutto omicidio e atti di pedofilia, seguiti dallo stupro. Il 5% la proporrebbe anche per il semplice furto.

Oltre la metà reputa insufficiente l’intervento del Governo a tutela di Ilaria Salis, il cui trattamento è ritenuto inaccettabile Ilaria Salis è un’insegnante e un’attivista italiana in carcere in Ungheria da 11 mesi con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. È stato segnalato che la sua detenzione avviene in condizioni inadeguate.

Al riguardo, indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni se è d’accordo o in disaccordo.