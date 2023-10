LORENZO RIZZOLI * CAMPAGNA ELETTORALE: « PATT E LA CIVICA FEDELI A FUGATTI, FORZE POLITICHE CHE RIMANGONO IN COALIZIONE SOLO PER ACCORDI PRESI »

10.28 - martedì 10 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

la fedeltà a Fugatti da parte di Patt e la Civica. Nel giornalieri teatrini politici della destra trentina, due forze politiche si stanno distinguendo per non alimentare la politica stile “soap opera” del presidente Fugatti e dei suoi alleati. Parlo di Patt e La Civica, due forze politiche che, presumo, ben conosco gli errori dell’attuale Giunta Provinciale, soprattutto gli errori del proprio Presidente, ma che rimangono in coalizione solamente per accordi presi.

Leali e rispettosi di un patto sottoscritto. Dopo tutto ciò che è successo, a loro va un plauso per la fedeltà avuta. Credo però che accordi e patti presi possano anche essere messi in discussione dopo tutto ciò che giornalmente succede.

Dispiace non sentire il pensiero di Patt e La Civica sull’annoso tema della Trentino Music Arena. Dispiace non sentire il loro parere sulla campagna elettorale del proprio candidato Presidente, campagna basata sulla totale mancanza di confronto con gli altri candidati alla Presidenza della Provincia (confronti organizzati da giornalisti, ordini professionali, studenti, ecc.), ma basata solo su sagre paesane, mercati settimanali e presentazione del proprio libro.

Dispiace vedere Patt e La Civica a sostegno di chi porta avanti la politica dell'”Io” e non la politica del “Noi”. Dispiace vedere queste due forze politiche a sostegno di Maurizio Fugatti, a sostegno della destra trentina, con il solo fine di moderarla. Dispiace, perché sono forze politiche territoriali, nate qui in Trentino e non a Roma, che hanno a cura il nostro territorio. Chi per la promessa di una sedia, chi per altri motivi.

Rimango sempre dell’idea che se le forze politiche territoriali si staccassero dai partiti nazionali e si proponessero unite il risultato sarebbe chiaro: vittoria e giovamento di tutti! Questo rimane un sogno, e sognare è legittimo.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento