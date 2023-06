REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ASSISTENTI GIUDIZIARI: « CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER 10 POSTI »

09.32 - venerdì 2 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Concorso a tempo indeterminato per 10 assistenti giudiziari

Un nuovo concorso pubblico a tempo indeterminato per inserire 10 assistenti giudiziari nella pianta organica del comparto giustizia negli uffici della Provincia autonoma di Trento. È quanto ha deliberato la giunta regionale su proposta del Presidente Maurizio Fugatti. La pianta organica del personale amministrativo non dirigenziale è stata fissata, nell’ultimo decreto ministeriale del 2015, a 316 dipendenti per quanto riguarda gli uffici giudiziari presenti in Trentino e in particolar modo stabilisce che debbano essere un massimo di 61 gli assistenti giudiziari. Ad oggi, invece, abbiamo 45 dipendenti e 16 posizioni scoperte. Le domande potranno essere presentate entro il 30 giugno 2023 mediante posta certificata concorsi@pec.regione.taa.it

L’esame prevede una prova scritta e una orale. Le date e la sede / le sedi in cui avranno luogo le prove d’esame (prova scritta e prova orale), nonché i risultati delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.taa.it nella sezione “Concorsi e selezioni”.

*

Wettbewerb für 10 Stellen als Gerichtsassistentin /Gerichtsassistent mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

Die Regionalregierung hat auf Vorschlag von Präsident Maurizio Fugatti beschlossen, mit einem öffentlichen Wettbewerb 10 Gerichtsassistentinnen/Gerichtsassistenten mit unbefristetem

Arbeitsverhältnis für die Gerichtsämter in der Autonomen Provinz Trient einzustellen. Mit Ministerialdekret aus dem Jahr 2015 wurden für die Stellenpläne des nicht im Führungsrang

eingestuften Verwaltungspersonals der Gerichtsämter in der Provinz Trient 316 Stellen festgelegt. Für das Berufsbild Gerichtsassistent/Gerichtsassistentin wurden dabei höchstens 61

Stellen vorgesehen. Derzeit sind 45 Gerichtsassistentinnen/Gerichtsassistenten im Dienst, 16 Stellen sind unbesetzt. Die Gesuche um Zulassung zum Wettbewerb sind bis 30. Juni 2023 mittels zertifizierter E-Mail an concorsi@pec.regione.taa.it einzureichen.

Es sind eine schriftliche und eine mündliche Prüfung vorgesehen. Das Datum und der Ort/die Orte der Prüfungen (schriftliche und mündliche Prüfung) sowie deren Ergebnisse werden auf der offiziellen Website www.regione.taa.it im Bereich „Wettbewerbe und Auswahlverfahren“ veröffentlicht.