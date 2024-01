GALATEO (FDI) * BOLZANO – SCUOLA PLURILINGUE: « È GIÀ NEL PROGRAMMA PROVINCIALE, MA NON PRENDIAMO ORDINI DAL COMUNE »

17.10 - venerdì 26 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sulla mozione, passata in consiglio comunale a Bolzano, tra l’altro solo al primo punto perché gli altri 4 sono stati bocciati, interviene il Consigliere provinciale di FDI Marco Galateo: “una cosa è volere la scuola plurilingue, e Fratelli d’Italia la prevede nel perimetro della scuola italiana come già inserito nel programma di Governo provinciale; altra cosa è istituire un appesantimento politico formando un nuovo non meglio identificato comitato tecnico-politico-paritetico-comunale-provinciale per consentire alle forze di opposizione di interferire nelle scelte politiche Provinciali appena rinnovate”.

Bene ha fatto – sostiene Galateo – il gruppo comunale di FDI a respingere questa proposta, perché affronteremo il tema in maniera strutturale nelle sedi preposte a normare l’argomento, cioè la coalizione provinciale, la giunta provinciale, l’assessorato alla scuola italiana che ne ha competenza.

“Non prenderò certo ordini dal Comune di Bolzano su competenze che spettano alla Provincia” – tuona l’esponente di Giorgia Meloni. Spetta alla direzione provinciale per la scuola dell’infanzia che fa parte della Direzione istruzione e formazione italiana occuparsi degli aspetti educativi e didattici. I Comuni sono responsabili dell’edilizia e della struttura fisica della scuola, come afferma la legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 e i consiglieri comunali dovrebbero evitare di occupare il tempo utile dell’aula a discutere il sesso degli angeli, dato che non hanno alcuna competenza in merito.

Galateo, infine, si dice disponibile a coinvolgere direttamente la scuola e le famiglie italiane in un processo di cambiamento che sviluppi un fattivo percorso educativo plurilingue, laddove richiesto.