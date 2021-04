FIT SGBCISL – UILTRASPORTI – UGL FERROVIERI – FAST – OR.SA FERROVIE – ASGB * TRENITALIA SPA: « DAL 18 AL 19 APRILE 2021 SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE VIAGGIANTE REGIONE TRENTINO-AA »

Sciopero del Personale Viaggiante di Trenitalia del Trasporto Regionale Trentino-Alto Adige del 18/4/2021 con durata di 23 ore.

Le Sigle Sindacali FIT SGBCISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, OR.SA. Ferrovie, FAST e ASGB Transport & Verkehr assieme ai Rappresentanti Sindacali Unitari hanno indetto uno sciopero di tutto il personale viaggiante di Trenitalia S.p.A. della Regione Trentino-Alto Adige dalle ore 3.00 del 18 aprile alle ore 2.00 del 19 aprile 2021.

Negli ultimi anni sono state adottate delle strategie organizzative, da parte della Società Trenitalia S.p.A., che hanno generato ed aumentato il malcontento tra i lavoratori del settore del personale viaggiante, tra cui Capo Treno e Macchinisti, e che, come conseguenza, hanno convinto ed indotto le Organizzazioni Sindacali a decretare un’azione di sciopero per il giorno 18 aprile p.v.

Le Organizzazioni Sindacali hanno formulato quesiti relativi ad un piano dettagliato e lungimirante per le assunzioni, una sorta di ricambio generazionale viste le numerose uscite per quiescenza che ci sono state negli ultimi anni; alla messa in sicurezza degli ambienti lavorativi, siano essi le sale di sosta o i treni stessi; ai miglioramenti nelle dinamiche organizzative di attività lavorative; alla mancata adesione dell’azienda agli screening Covid-19 offerti dalla Provincia di Bolzano e alla mancanza di controlli periodici per lavoratori che giornalmente sono esposti a rischi di contagio ed un eventuale inserimento di detto personale nel piano vaccinale come prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

A tali richieste non è stata data alcuna risposta soddisfacente da parte dell’azienda.

I lavoratori, che sempre hanno svolto con estrema professionalità la loro attività, affrontando anche i pericoli correlati alla pandemia, hanno il diritto di ricevere risposte esaustive a tutte le tematiche e ciò al fine di migliorare la loro condizione lavorativa.

*

Das Zugpersonal von Trenitalia in der Region Trentino – Südtirol ist am 18. April 2021 für 23 Stunden zum Streik aufgerufen.

Die Fachgewerkschaften FIT SGBCISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, OR.SA. Ferrovie, FAST und ASGB Transport & Verkehr sowie die Betriebsräte haben gemeinsam beschlossen, einen Streik für das gesamte Zugpersonal auszurufen von 3 Uhr des 18. April bis 2 Uhr des 19. April 2021.

In den letzten Jahren haben organisatorische Strategien der Eisenbahngesellschaft Trenitalia AG zu einer wachsenden Unzufriedenheit des Zugpersonals geführt, so etwa bei Schaffnern und Lokführern. Deshalb haben die Gewerkschaften für den 18. April 2021 einen Streik ausgerufen.

Die Gewerkschaften haben eine Reihe von Fragen und Punkte vorgebracht, etwa zu einem detaillierten und langfristigen Personaleinstellungsplan, da angesichts der zahlreichen Pensionierungen der letzten Jahre ein Generationswechsel ansteht. Weitere Punkte betreffen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, sei es in den Rast- und Ruheräumen oder in den Zügen selbst; die Verbesserung der gesamten Arbeitsorganisation, vor allem bei den Arbeitsschichten; die Nichtbeteiligung des Unternehmens an den von der Provinz Bozen angebotenen Covid-19-Screenings und das Fehlen regelmäßiger Screenings der Arbeitnehmer, die täglich dem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind; sowie die mögliche Aufnahme des Zugpersonals in den Impfplan zur Vorbeugung gegen SARS-CoV-2-Infektionen.

All diese Fragen wurden von Trenitalia nicht ausreichend bzw. zufriedenstellend beantwortet.

Die Arbeitnehmer, welche stets professionelle Arbeit geleistet haben und auch tagtäglich mit den Gefahren einer Pandemie konfrontiert waren, verdienen umfassende Antworten auf all diese Fragen zur Verbesserung