PAT * “NATALE A TRIDENTUM LA CITTÀ SOTTERRANEA”: « VISITE GUIDATE – SPETTACOLI – DANZA, A TRENTO – “SPAZIO DEL SAS“ E “VILLA DI ORFEO“ (24/11) »

07.19 - martedì 21 novembre 2023

Natale a Tridentum la città sotterranea.Venerdì 24 novembre allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e alla Villa romana di Orfeo il primo appuntamento. Le atmosfere natalizie avvolgono la Trento romana con l’iniziativa “Natale a Tridentum la città sotterranea” che propone visite guidate, spettacoli, danza, letture e attività per famiglie nelle suggestive ambientazioni dello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, in piazza Cesare Battisti, e della Villa romana di Orfeo, in via Rosmini. Il primo appuntamento “Un viaggio nel tempo alla scoperta della Tridentum romana” è in programma venerdì 24 novembre, alle ore 15, e prevede un’immersione nella città di duemila anni fa, dallo Spazio del Sas alla Villa di Orfeo. La visita, guidata da un’archeologa, sarà ripetuta venerdì 8, 15, e 29 dicembre. Le attività sono a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali provinciale. Il programma è disponibile sul portale Trentino Cultura. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al numero telefonico 0461 230171.

Gli appuntamenti proseguono presso la Villa romana di Orfeo dove il 1° dicembre, al mattino per le scuole e alle ore 15 e in replica alle 16 per tutto il pubblico, andrà in scena “Orpheus”, un viaggio nel mito di Orfeo, tra danza, musica e letture realizzato dagli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Bonporti di Trento (partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le 12 del giorno dell’iniziativa).

Sabato 2 dicembre, alle ore 15, allo Spazio Archeologico del Sas farà divertire grandi e piccini lo spettacolo “Bill Bizzarro e il mistero del SASS” di e con Nicola Sordo, mentre il 16 dicembre alla Villa di Orfeo, alle ore 15.30, è dedicato ai più piccoli “C’era una volta alla Villa romana di Orfeo”, lettura di libri e albi illustrati della bibliografia “Nati per leggere”. Domenica 3 dicembre, prima domenica del mese, saranno gratuiti l’ingresso ad entrambi i siti e la partecipazione, alle ore 15, alla visita guidata “Dal S.A.S.S. alla Villa romana di Orfeo”.

Il 15 dicembre, alle ore 10 per le scuole e alle ore 16.30 per tutto il pubblico, lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas ospita il recital “Conflict Archaeology. Quel che resta della Grande Guerra” di Valentina Cabiale, con l’interpretazione di Giuliano Comin e l’intervento di Franco Nicolis, archeologo e già direttore dell’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Trento. Si tratta di un viaggio tra le tracce “tangibili” della Prima guerra mondiale partendo dall’analisi di un “reperto archeologico”, un paio di soprascarponi in paglia utilizzati dai soldati durante i turni di guardia nella postazione austro-ungarica di Punta Linke. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’evento è legato alla mostra “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke”, curata dallo stesso Nicolis, e visitabile nel sito fino al 7 gennaio 2024. L’esposizione documenta con fotografie e reperti gli interventi di recupero dai ghiacci dell’Ortles-Cevedale delle strutture della Prima guerra mondiale, condotti dagli archeologi a oltre 3.600 metri di altitudine.

Natale a Tridentum: il programma

24 novembre, 8, 15 e 29 dicembre ore 15 | Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Un viaggio nel tempo alla scoperta della Tridentum romana

Visita guidata gratuita. Un percorso alla scoperta della Tridentum romana dallo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas alla Villa romana di Orfeo.

Partecipazione previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa, minimo 5 massimo 25 persone. La visita non comprende l’ingresso ai siti archeologici.

1 dicembre ore 15 e ore 16 | Villa romana di Orfeo

Orpheus

Un viaggio nel mito di Orfeo, tra danza, musica e letture. Spettacolo organizzato dagli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Bonporti di Trento.

Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le 12 del giorno dell’iniziativa fino esaurimento posti

2 dicembre ore 15.30 | Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Bill bizzarro e il mistero del SASS

Di e con Nicola Sordo. Spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni di età.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

3 dicembre ore 15 | Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

#domenicalmuseo

Al S.A.S.S. alla Villa romana di Orfeo

Visita guidata. Un percorso alla scoperta di Tridentum attraverso i suoi siti più importanti.

Ingresso ai siti e partecipazione gratuiti

15 dicembre ore 16.30 | Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Conflict Archaeology. Quel che resta della Grande Guerra

Spettacolo teatrale. Testo di Valentina Cabiale, interpretazione di Giuliano Comin.

Intervento di Franco Nicolis, archeologo e già direttore dell’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Trento.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili

16 dicembre ore 15.30 | Villa romana di Orfeo

C’era una volta alla Villa romana di Orfeo

Lettura di libri e albi illustrati della bibliografia “Nati per leggere” e visita partecipata alla villa per bambini da 3 a 6 anni.

Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa, minimo 5 massimo 20 persone. La partecipazione non comprende l’ingresso all’area archeologica.

7 gennaio 2024 ore 9-13/14-17.30

#domenicalmuseo

Ingresso gratuito alla Villa romana di Orfeo e allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas con la mostra “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra”

Informazioni

Provincia autonoma di Trento

UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – 38122 Trento

tel. 0461 492161

S.A.S.S. tel. 0461 230171

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia