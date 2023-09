CCIAA – TRENTO * “PROGETTO LEGALITÀ”: « “DIFESE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE”, IL CONVEGNO IL 25/9 (10.00) »

11.33 - martedì 19 settembre 2023

È in programma il convegno: “Difese delle Amministrazioni Comunali e della società civile contro le infiltrazioni mafiose”.

Lunedì, 25 settembre 2023 – ore 10.00

Palazzo della Provincia autonoma di Trento

Trento, piazza Dante, 15

Sala Depero

L’iniziativa rientra nell’ambito del “Progetto legalità” promosso da Camera di Commercio di Trento e Provincia autonoma di Trento per il contrasto alla criminalità in ambito economico.

Programma ed interventi

Saluti istituzionali

Francesco Messina, Prefetto di Padova

Raffaele Cannizzaro, Commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia, sciolto per mafia e Prefetto a riposo

Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione regionale Polis e garante per le persone detenute del Comune di Napoli

Moderatore: Alberto Francini, Coordinatore del “Progetto Legalità”, ex Questore di Trento