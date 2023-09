COMITATO ELETTORALE PER FEDERICO SECCHI * AMMINISTRATIVE PAT: « HO ACCETTATO DI CANDIDARMI NELLE FILE DI FRATELLI D’ITALIA »

10.49 - martedì 19 settembre 2023

Federico Secchi scende in campo. E accetta di candidare alle prossime provinciali nelle file di Fratelli d’Italia. Così, dopo le insistenze di parecchie persone, Federico Secchi accetta la candidatura anche per riportare il Partito su posizioni un po’ più di destra. Secchi vanta una lunga tradizione politica – a destra – ed amministrativa. Si iscrive ad Alleanza Nazionale nel 1999 quando ha 19 anni e nel 2005, diventa giovanissimo 24enne consigliere comunale di AN al Comune di Avio. Nel 2007 diventa vicesindaco, carica che conferma nel 2010.

Nel 2015 poi ne assume la guida diventando sindaco di una coalizione di centrodestra fino al 2020 e caratterizzando il suo mandato in particolare su due punti: la vicenda degli operai e dipendenti della Malgara Chiari e Forti (ex Paf) che versavano in una situazione di grande difficoltà (approvando – tra le altre cose – una delibera (17.09.2015), tra i primi in Trentino, di una sospensione per un determinato periodo, per i residenti del Comune del pagamento dei tributi e tariffe dei servizi comunali quali bollette acquedotto, servizio nido e tagesmutter) e quella relativa ai “migranti richiedenti asilo”.

Nel 2021 viene poi nominato commissario straordinario (incarico che mantiene per 18 mesi circa) del Comune di Lona Lases.

Nel frattempo, nel 2018 candidava alle elezioni provinciali trentine nelle fila di Fratelli d’Italia risultando di gran lunga il più votato con 883 voti (pari 33,08% dei voti ottenuti dal Partito). Dal 2021 ad oggi è componente del CdA di Patrimonio del Trentino SpA.

Così lo stesso ha giustificato la decisione, postando poi il commento sulla sua pagina Facebook:

“Carissimi tutti,

ho il piacere di comunicarvi ufficialmente che sarò candidato nella Lista Fratelli d’Italia alle prossime elezioni provinciali.

Ho risposto così alle tante sollecitazioni pervenute in questo periodo.

Ringrazio il Partito per la fiducia e l’onore accordatomi.

Da parte mia lavorerò al massimo delle mie possibilità mettendo al servizio della Comunità la mia onestà, la mia coerenza e la mia esperienza.

Con me porto, infatti, le competenze maturate nel ruolo di Sindaco prima e Commissario straordinario poi, ed il pragmatismo tipico degli amministratori locali.

Nel 2018 risultai alle elezioni provinciali il più votato della lista Fratelli d’Italia pur non venendo eletto perché non facemmo scattare il seggio. Oggi fortunatamente le prospettive sono decisamente diverse e sicuramente più ottimistiche.

Ma è comunque una sfida difficile. Una sfida che – se percorsa insieme – sapremo però vincere!”

