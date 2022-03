PAT – ISPAT * POPOLAZIONE RESIDENTE IN TRENTINO: « AL PRIMO GENNAIO 2021 I CENSITI TOTALI SONO 542.166, DI CUI 266.766 MASCHI E 275.400 FEMMINE »

ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento) diffonde i dati ufficiali del calcolo statistico della popolazione residente in Trentino, per età, genere e comunità di valle, al 1° gennaio 2021.

❖ I dati pubblicati sono elaborati basandosi sul bilancio demografico 2020. Il calcolo della popolazione viene determinato dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) con la nuova metodologia attenendosi alla contabilizzazione dei microdati demografici integrati con le risultanze censuarie. Nel 2020, non essendo stato possibile realizzare le rilevazioni censuarie a causa delle condizioni determinate dalla pandemia da COVID-19, Istat ha optato per l’impiego esclusivo dei registri statistici perfezionati con altre fonti amministrative per determinare la popolazione al 1° gennaio 20211

❖ La conoscenza della struttura per età della popolazione residente risulta di particolare importanza per effettuare analisi di tipo demografico e in generale per tutti coloro che basano le loro decisioni anche su aspetti demografici. I dati sono elaborati sia per classi quinquennali sia per classi particolari di età (ad esempio, quelle scolastiche), in modo da fornire un supporto per la programmazione delle varie attività.

❖ La struttura per età e genere al 1° gennaio 2021 scaturisce da un complesso di fenomeni naturali (quali la natalità e la mortalità) e sociali, come i flussi migratori di iscrizione e cancellazione anagrafica, che si sono succeduti negli anni. Un’immagine sintetica viene fornita dalla “piramide” per età, che riporta sull’asse delle ordinate l’età (in anni singoli) e sull’asse delle ascisse le frequenze dei maschi (a sinistra) e delle femmine (a destra), divergenti dal centro. Rispetto al profilo classico della “piramide”, che si verifica quando ci sono tanti giovani e pochi anziani, la forma attuale è “a punta di lancia”: la base, rappresentata dai giovani, è molto stretta mentre i cinquantenni sono decisamente numerosi.