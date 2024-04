USIGRAI E FNSI * VICENDA SCURATI: « VIGILANZA RAI CHIARISCA IL RUOLO DI PALAZZO CHIGI »

18.00 - lunedì 22 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Le ricostruzioni pubblicate oggi dal quotidiano La Stampa sulla vicenda dell’esclusione di Antonio Scurati dalla Trasmissione Che Sarà di Raitre richiedono chiarimenti ulteriori su quanto accaduto.

In particolare chiediamo alla commissione Parlamentare di Vigilanza di chiarire se e quale ruolo abbia avuto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’indirizzare le scelte dei vertici Rai, In particolare del direttore degli approfondimenti Corsini e del Direttore Generale Rossi, nella gestione dell’esclusione di Scurati dalla trasmissione.

La ricostruzione offerta dal quotidiano La Stampa e al momento non smentita dagli interessati, lascia intendere un intervento diretto della presidente del Consiglio nella gestione dell’azienda, eventualità che riteniamo non accettabile e per questo chiediamo che la Commissione di Vigilanza chiarisca fino in fondo cosa è accaduto.

Esecutivo USIGRAI e FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana