“DOMENICA IN” – RAI 1 * 22 DICEMBRE: « TRA GLI OSPITI DI MARA VENIER, GIGI D’ALESSIO, NINO D’ANGELO, FICARRA E PICONE, BRUNO VESPA ED IL FIGLIO FEDERICO »

La 15° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 22 dicembre dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Gigi D’alessio e Nino D’ Angelo, protagonisti del tour “Figli di un Re minore”, che sta riscuotendo un grande successo nei teatri e palazzetti di tutta Italia.

Gigi D’alessio e Nino D’angelo si esibiranno in studio cantando alcuni loro grandi successi accompagnati dall’orchestra di “Domenica In” diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Spazio alla comicità con il duo Ficarra e Picone, che interverranno per promuovere il loro ultimo film dal titolo “Il primo Natale”, uscito in questi giorni nei cinema e già in testa nelle classifiche dei film con il maggiore incasso.

Massimo Ceccherini, regista e attore toscano, sarà protagonista di una intervista con Mara Venier, nel corso della quale si racconterà tra vita privata e professionale, per poi presentare il film “Pinocchio”, per la regia di Matteo Garrone, nel quale interpreta il ruolo della volpe.

Bruno Vespa e il figlio Federico saranno i protagonisti di una ampia intervista nella quale, oltre a presentare i loro rispettivi libri “Perché l’Italia diventò fascista” (di Bruno Vespa) e “L’anima del maiale” (di Federico Vespa), parleranno del loro rapporto tra padre e figlio.

Il regista Ferzan Ozpetek, premiato con 2 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento, sarà intervistato da Mara Venier sul suo ultimo film “La dea fortuna”, che vede nel cast Stefano Accorsi ed Edoardo Leo.

La puntata di “Domenica In” di domenica 22 dicembre chiuderà intorno alle 17:00, per dare la linea ad uno speciale TG1 in attesa della partita di Supercoppa da Riad Juventus-Lazio.