FUTURI COMUNI * ORSA JJ4: SCALFI, « FAVOREVOLE ALLA SCELTA FATTA, SVILUPPARE UNA STRATEGIA PROVINCIALE DI PREVENZIONE »

Desidero ringraziare direttamente tutti coloro che hanno lavorato incessantemente alla cattura di Jj4 e in particolare i custodi forestali.

Anche se la conservazione della biodiversità è importante, è fondamentale in primo luogo adottare misure che garantiscono la sicurezza degli abitanti del Trentino.

Voglio sottolineare come lo stesso TAR abbia riconosciuto la pericolosità dell’esemplare e il potere contingibile ed urgente in capo alla Giunta Provinciale di procedere alla sua cattura e, una volta acquisito il parere dell’ISPRA, anche alla sua soppressione. Attendiamo pertanto questo parere, ma siamo certi della ragionevolezza del provvedimento provinciale.

Futuri Comuni riconosce la necessità di tale intervento ed è favorevole alla scelta fatta. Tuttavia, per prevenire situazioni simili in futuro, sarà importante sviluppare una strategia provinciale di prevenzione e far si che tempestivamente siano agiti tutti gli strumenti che la normativa già prevedeva.

Riteniamo stucchevole il dibattito abbattimento si abbattimento no, abbiamo un Ente come l’ISPRA che ha tutte le competenze scientifiche per supportare chi ha la responsabilità delle scelte. Compito della politica sarà quello di scegliere se affidarsi ai pareri scientifici o agire sull’onda dell’emotività o integrare la valutazione con altri elementi di carattere politico ed economico.

