PAT * GIOCHI INTERNAZIONALI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI: FUGATTI, « DAL 21 AL 28 LUGLIO 2024 QUASI MILLE ALLIEVI A BORGO VALSUGANA (TN) »

20.07 - sabato 25 marzo 2023

Si è tenuta la presentazione dei XXIV Giochi Internazionali Vigili del Fuoco Allievi con il presidente Fugatti. Dal 21 al 28 luglio 2024 quasi mille allievi a Borgo Valsugana.

Saranno oltre mille, di cui circa 900 allievi, i partecipanti ai Giochi internazionali dei Vigili del Fuoco allievi – CTIF che si terranno in Trentino, e precisamente a Borgo Valsugana, dal 21 al 28 luglio 2024. Poco fa la caserma dei Vigili del Fuoco di Borgo ha ospitato la presentazione ufficiale, davanti a un numeroso pubblico, fatto di volontari, di autorità, di rappresentanti del mondo della protezione civile.

“I Vigili del Fuoco, e il sistema della protezione civile trentina, rappresentano il fiore all’occhiello del nostro territorio e della nostra autonomia, ma anche del Paese, visto che è il Trentino a guidare il Coordinamento nazionale delle Protezioni civili”, sono state queste le parole del presidente Maurizio Fugatti, presente insieme agli assessori Roberto Failoni e Stefania Segnana, nel rivolgersi ai tanti volontari presenti. “La manifestazione che ospiteremo è per noi, e per il territorio, motivo di orgoglio – ha proseguito il presidente – oltre ad essere utile perché ci potrà aiutare a trasmettere i valori del volontariato, insiti nella protezione civile e nei nostri vigili del fuoco, alle generazioni future. Siamo certi – ha concluso il presidente – che sarà organizzata nel migliore dei modi e che sarà un’esperienza importante per il territorio tutto”.

Tanti sono stati gli interventi alla presentazione ufficiale: accanto al sindaco di Borgo Valsugana, nonché presidente della Comunità Valsugana e Tesino, Enrico Galvan, che ha ringraziato di cuore i tanti volontari per l’organizzazione, vi era il responsabile CTIF degli allievi della Federazione Corrado Paoli, che ha evidenziato come questo evento rappresenti il punto di arrivo di una storia iniziata molti anni fa, con le prime partecipazione del Trentino ai Giochi sul finire degli anni ’70. Come spiegato, saranno oltre mille i partecipanti, accanto alle gare e alle sessioni di allenamento vi saranno numerose attività collaterali, concerti, escursioni e anche una serata di gala a Castel Ivano. Di tutto rispetto i numeri previsti: 25-30 Nazioni, 75-80 squadre, 900 allievi e accompagnatori, 25-30 capi delegazione, 80-90 giudici di gara, 20-25 membri Ijlk, ovvero della commissione internazionale.

Presenti inoltre i vicepresidenti della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi e Daniele Postal, il presidente della Commissione CTIF IJLK Jörn-Hendrik Kuinke che ha speso parole di lode per i Vigili del Fuoco trentini, il presidente del Comitato organizzatore ed ispettore distrettuale Emanuele Conci, il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia Raffaele De Col e alcuni rappresentanti del CTIF internazionale e dei Vigili del Fuoco dell’Alto Adige. Fra le autorità infine, oltre all’assessore provinciale Stefania Segnana, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

In chiusura l’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni ha parlato di questa manifestazione come di una “sfida che siamo pronti a raccogliere”, mettendo in luce come essa possa rappresentare una “importante opportunità per la Valsugana e per l’intero Trentino, oltre che per i nostri allievi che potranno confrontarsi con giovani di nazioni diverse”. Infine anche la possibilità di stimolare le giovani generazioni e di “far crescere il numero dei nostri allievi”.

Nel corso della conferenza la presentazione del logo ufficiale Giochi internazionali, creato dagli studenti dell’Artigianelli, un’aquila che rappresenta il Trentino, con le asce a simboleggiare i vigili e il fuoco gli allievi. Lo scorso anno ad ospitare i Giochi internazionale era stata la Slovenia: 85 erano stati i Vigili del fuoco volontari trentini che nel luglio del 2022 avevano rappresentato l’Italia, assieme ai colleghi altoatesini, alle “Olimpiadi” dei Vigili del Fuoco. A distinguersi era stata la squadra femminile che, su un totale di 50 squadre allievi provenienti da 23 Paesi, aveva raggiunto la terza posizione.