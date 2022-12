COPPOLA (EUROPA VERDE) * STADIO GHIACCIO BASELGA PINÉ (TN): « NON SI GETTINO AL VENTO 65 MILIONI PER L’ICE RING OVAL, SI RACCOLGA L’OFFERTA DI TORINO »

18.26 - venerdì 30 dicembre 2022

Forse si comincia a ragionare!

Come da noi più volte affermato, in aula consiliare e non solo, la sola idea di gettare al vento oltre 65 milioni di euro per il nuovo Ice Ring Oval, lo stadio del ghiaccio coperto approvato dal Consiglio comunale di Baselga di Piné, che dovrebbe ospitare le gare di velocità delle Olimpiadi Invernali del 2026, è semplicemente insostenibile. Lo è economicamente ed eticamente, perché davvero troppe sono le vere necessità del nostro territorio, tali da richiedere ai decisori politici saggezza e lungimiranza, capacità di mettere in fila le priorità e agire di conseguenza.

Già qualche mese fa ci eravamo permessi di fare presente quanto fosse interessante e realistica la proposta del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo che si era reso disponibile ad ospitare la competizione ( che per Regolamento si può tenere anche al di fuori del Trentino Alto Adige/ Sud Tirolo, del Veneto e della Lombardia, regioni deputate), ovviamente con costi decisamente più accettabili visto che la città era già stata sede delle Olimpiadi del 2006 e stante il fatto che, comunque, al Trentino restano il salto a Predazzo e la gara di sci nordico a Tesero.

Una visibilità e un protagonismo che dovrebbe accontentare i sogni di gloria di assessori, presidenti e sindaci. Non ci erano certo sfuggite le raccomandazioni del Cio che scoraggiavano il fatto di costruire nuovi impianti attenendosi all’ Agenda 2020 +5. Ora pare che finalmente il Presidente Fugatti sia intenzionato a raccogliere l’offerta di Torino.

Lo auspichiamo davvero nell’ interesse dei reali bisogni della nostra provincia dove lo sport ha senz’altro un ruolo importante ma non tale da farci dimenticare della sanità, delle politiche abitative, dell’ ambiente da tutelare e valorizzare, della scuola e della cultura. 65 milioni sono tanti soldi, che possono essere impegnati in opere importanti che non durino lo spazio di un evento sportivo, se pure importante come le Olimpiadi Invernali. E non premino un solo se pure prezioso territorio come l’ Altopiano di Piné che forse di molto altro ha bisogno.

Lucia Coppola

Consigliera provinciale di Europa Verde del Trentino