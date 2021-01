+EUROPA * AGITU: SCHUSTER, « SUPERATI I 100 MILA EURO, ORA RILEVARE L’AZIENDA E FARNE UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE »

Agitu: Superati i 100 mila euro. Un successo. +Europa: rilevare l’azienda e farne un progetto di integrazione.

Proprio nel giorno in cui la comunità trentina dà l’ultimo abbraccio ad Agitu Ideo Gudeta, la raccolta fondi iniziata una settimana fa ha superato i 100.000 euro sulla piattaforma GoFundMe. L’obiettivo di raccolta è stato spostato di volta in volta di Euro 20.000, ma adesso è venuto il momento di fissare un obiettivo concreto. +Europa pensa che la cifra considerevole già raccolta consenta di sognare in grande: rilevare l’azienda agricola nata dalla passione e dall’intuizione di Agitu per garantire continuità al suo progetto, continuità che è la finalità principale della raccolta fondi.

Per Alexander Schuster, portavoce del coordinamento regionale di +Europa e presente stamani alla cerimonia di saluto, «si può concretamente pensare di concordare con la famiglia di rilevare l’azienda, anche direttamente tramite l’Associazione Amici dell’Etiopia, utilizzando i fondi raccolti o, se necessario, chiedendo un ulteriore sforzo di solidarietà ai già tanti donatori. Esistono tantissime forme di imprenditorialità sociale: ciò consente di proseguire il suo amore per gli animali e per la capra mochena in particolare, di dare un futuro alla sua azienda, di proseguire l’obiettivo di integrazione e solidarietà che era insito ne “La capra felice”, formando alla pastorizia chi poi potrà portare questo patrimonio di esperienza anche nei propri Paesi d’origine. Si tratta di pensare ad una progettualità a cui la Comunità mochena e trentina potrà dare ulteriore slancio con convenzioni e fondi ad hoc».