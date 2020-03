PROVINCIA BOLZANO * CONTROLLI CONFINI DI STATO – BRENNERO / PASSO RESIA / SILLIAN: KOMPATSCHER, « NONOSTANTE IL BLOCCO DEL TRANSITO DI PERSONE PER I TRANSFRONTALIERI I CONTROLLI SONO LIMITATI »

Traffico leggero transfrontaliero, controlli limitati. Nonostante il blocco del transito di persone dall’Italia all’Austria, per i transfrontalieri i controlli sono limitati. Impegno del presidente Kompatscher per una soluzione sostenibile e praticabile.

A partire da oggi (11 marzo) sono stati attivati, da parte austriaca, i controlli ai tre confini di Stato del Brennero, di Passo Resia e a Sillian. In linea di massima, il transito di persone dall’Italia all’Austria risulta bloccato, eccezion fatta per coloro che sono in grado di esibire un attestato medico sulle sue condizioni di salute. Situazione diversa, però, per il traffico merci e per quello legato ai pendolari transfrontalieri, che potranno passare il confine ma che potranno essere visitati dalle autorità sanitarie. Il presidente Arno Kompatscher, pur esprimendo la propria “comprensione per le misure attuate dall’Austria per il contenimento e il contrasto al Coronavirus”, sottolinea il suo impegno nei contatti fra Bolzano e Vienna per una “soluzione praticabile e sostenibile”.

Per i transfrontalieri che devono attraversare il confine di Stato per motivi di lavoro, infatti, i controlli sono limitati e semplificati. “Si tratta di una misura ispirata alla fiducia reciproca, e alla capacità delle cittadine e dei cittadini di tutelare sè stessi e gli altri con senso di responsabilità”. Nel corso del pomeriggio di oggi, proprio a causa dei controlli, si sono formate lunghe code di mezzi pesanti. Il presidente Kompatscher ha preso subito contatto con il Ministro degli interni, Karl Nehammer, il quale si è mosso per garantire dei rimedi immediati. Per i mezzi che trasportano merci, infatti, sono previste delle corsie preferenziali.