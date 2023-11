LORENZO RIZZOLI * FUGATTI E GIUNTA PAT: « DALL’ESITO DELLE POLITICHE HA SEMPRE EVITATO QUALUNQUE DIALOGO CON FDI »

15.48 - sabato 18 novembre 2023

Gentile direttore,

scrivo circa il Presidente Fugatti e la sua capacità di dialogo… O meglio, incapacità. Si è appreso da poco dal comunicato stampa del commissario di FdI onorevole Urzì (sotto il lancio Opinione – Nrd) della presa di posizione di Fdi di non far parte di questo Governo provinciale.

Tutto ciò è frutto dell’incapacità di dialogo che Maurizio Fugatti ha mostrato sin dall’inizio delle trattative con le forze alleate.

Infatti a partire dall’esito delle elezioni politiche ha sempre evitato qualunque dialogo con FdI.

Poi, in campagna elettorale, non ha mai affrontato il tema della vicepresidenza, promessa a Francesca Gerosa. Infine ha sempre snobbato i confronti politici con gli altri candidati alla presidenza della Pat.

Non dialogare e non confrontarsi porta a questi risultati. Un decreto firmato al fotofinish per nominare la Giunta provinciale seguendo solamente la propria visione senza per nulla considerare il pensiero delle altre forze alleate, porta alla normale conseguenza che la seconda forza politica della coalizione di destra dica “arràngiati”.

Come può una Provincia autonoma essere governata da un Governatore incapace di dialogare e confrontarsi?

*

Lorenzo Rizzoli – Trento