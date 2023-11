ON. URZÌ * PAT: « VISTA LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ANNUNCIATA DAL PRESIDENTE FUGATTI, FDI RITIENE DI DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO AL BENE DEL TRENTINO ANCHE SENZA FARNE PARTE »

14.01 - sabato 18 novembre 2023

FRATELLI D’ITALIA SULLA GIUNTA FUGATTI

“Vista la composizione della Giunta annunciata dal Presidente Fugatti, Fratelli d’Italia ritiene di poter dare il proprio contributo al bene del Trentino anche senza farne parte. Il centrodestra riesce a ben governare la nazione e molte regioni perché i nostri partiti quando ne sono alla guida antepongono, nell’interesse dei cittadini, la coesione della coalizione agli egoismi del proprio partito.

Purtroppo in Trentino non sta andando così. Restiamo sempre disponibili a essere adeguatamente coinvolti in futuro nel rispetto degli accordi con cui ci siamo presentati agli elettori e della forza che gli stessi elettori ci hanno attribuito. Fratelli d’Italia non ha bisogno di poltrone per difendere le idee e i programmi che abbiamo rappresentato in campagna elettorale. In Consiglio penseremo sempre e soltanto al bene del Trentino.”

Il commissario provinciale di FdI Trentino d’intesa con i componenti dell’intero gruppo consiliare provinciale

