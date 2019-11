GHEZZI E COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * TERRITORIO: « KASWALDER CI RICASCA UN’ALTRA VOLTA, L’ABBRACCIO CON FUGATTI E SALVINI IN VAL RENDENA »

Kaswalder ci ricasca un’altra volta. L’abbraccio con Fugatti e Salvini in val Rendena.

Premesso che:

avevamo già interrogato il presidente del Consiglio provinciale per gli accostamenti “galeotti” con il presidente della Provincia, assessori provinciali e personalità politiche nazionali, tutti documentati da fotografie in posa affettuosa, che documentano una eccessiva vicinanza del presidente con l’esecutivo e con i leader politici nazionali della Lega Salvini: una vicinanza che toglie credibilità al suo ruolo di super partes, garante anche delle minoranze in Consiglio provinciale;

ieri l’ufficio stampa della Provincia ha diffuso il comunicato n. 2776 sui festeggiamenti della Pro loco di Sant’Antonio di Mavignola con allegata fotografia che ritrae il presidente del Consiglio insieme al presidente della Provincia, all’assessore provinciale al turismo e all’ex ministro dell’interno, oggi leader di una forza politica, senza incarichi istituzionali, in vacanza nella sua valle preferita;

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER SAPERE:

se non ritenga che un comunicato e una foto come quelli diffusi ieri dall’ufficio stampa della Provincia compromettano l’immagine del suo ruolo terzo e super partes;

se non ritenga che, con un tale comportamento, stia privilegiando una forza politica, quando un atteggiamento di equidistanza dovrebbe contraddistinguere l’azione di un presidente del Consiglio degno di questo nome;

se non ritenga che questo perseverare nel mettere in atto frequenti sconfinamenti extra-istituzionali vada a danno dell’immagine e della credibilità dell’istituzione Consiglio provinciale, parlamento dell’autonomia.

PAOLO GHEZZI

LUCIA COPPOLA

Gruppo consiliare FUTURA