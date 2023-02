ON. URZÌ * DELEGAZIONE TRENTINA A ROMA: « PER GEROSA LA CONFERMA DELLA PIÙ AMPIA DELEGA A RAPPRESENTARE FDI, COME CANDIDATA PRESIDENTE PAT DELLA COALIZIONE »

07.13 - venerdì 17 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Nella serata di ieri, sino a tarda ora, una ampia delegazione degli eletti trentini a livello nazionale e provinciale di Fratelli d’Italia e dei vertici locali del partito ha tenuto uno dei numerosi incontri di queste ultime settimane con i vertici organizzativi nazionali.

Confermata la piena ed incondizionata volontà di sostenere l’impegno in corso che sta raccogliendo, attraverso tutte le articolazioni di Fratelli d’Italia, un crescente e travolgente consenso, nelle città e nelle valli, e che si è espresso anche attraverso la proposta di candidatura di Francesca Gerosa a Presidente della Provincia. Piena e convinta conferma del valore assoluto della coalizione per la vittoria alle prossime elezioni provinciali di ottobre.

Francesca Gerosa ha avuto la conferma della più ampia delega a rappresentare, come proposta di candidata Presidente di Fratelli d’Italia alla coalizione, il complesso di valori e programmi politici amministrativi di Fratelli d’Italia per il Trentino.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia