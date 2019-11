AUTOSTRADA BRENNERO – A22 * URBAN PASS: « DA OGGI LA GRATUITÀ, GIÀ PRESENTATE 500 DOMANDE – CATTONI, “GRAZIE ALLA PAT UNA SOLUZIONE PER IL TRAFFICO CITTADINO” »

Urban pass al via. Da oggi, chi utilizzerà l’autostrada come alternativa alla tangenziale di Trento potrà viaggiare gratis. Le condizioni sono: essere dotati di Telepass, avere presentato domanda per l’agevolazione e transitare, in entrata e in uscita, tra le stazioni autostradali di Trento nord e Trento sud in entrambi i sensi di marcia. Come noto, la stazione autostradale di Trento centro è accessibile sono in entrata. L’agevolazione è valida dal lunedì al venerdì, escluse eventuali festività, dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, ossia gli orari durante i quali la tangenziale cittadina è interessata dai maggiori volumi di traffico. Chi entrerà in autostrada, o ne uscirà, attraverso stazioni diverse dalle tre “cittadine” non avrà ovviamente diritto alla gratuità del transito.

Chi fosse già dotato di Telepass e volesse accedere all’agevolazione senza passare dai centri servizio, potrà sbrigare comodamente la pratica online. È sufficiente collegarsi al sito di Autostrada del Brennero SpA (www.autobrennero.it), accedere alla pagina “agevolazioni” (Home/in-viaggio/pedaggio/agevolazioni), scaricare il modulo, compilarlo con i propri dati e inviarlo all’indirizzo urbanpass@autobrennero.it. Chi preferisse presentare richiesta cartacea, o fosse sprovvisto di Telepass, dovrà invece recarsi in un Centro Servizi di Autostrada del Brennero (dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 il sabato). Sul sito www.autobrennero.it potrà individuare il Centro più vicino.

L’iniziativa – resa possibile grazie all’accordo sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento che si è fatta carico di coprire finanziariamente l’operazione – si pone come obiettivo quello di ridurre i disagi degli automobilisti durante i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235, tracciati già normalmente interessati da traffico intenso. L’accordo sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e Autostrada del Brennero SpA decorre dal 1 novembre 2019 e avrà validità dodici mesi. “Grazie alla pragmatismo della Provincia Autonoma di Trento – osserva l’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni – possiamo offrire alla città una soluzione che aiuterà a mantenere fluido il traffico anche durante gli importanti lavori in tangenziale”.