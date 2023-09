MAESTRI (PD) * “GIORNATA AUTONOMIA”: « NUOVO “CENTRO STUDI“, NE SENTIVAMO PROPRIO L’URGENZA »

14.21 - lunedì 11 settembre 2023

In occasione della recente “Giornata dell’Autonomia”, ridotta quest’anno ad una evidente “passerella elettorale”, il Presidente della Provincia ha sottolineato l’importanza della nascita “a Trento, in Trentino, proprio per la nostra collocazione di terra di mezzo, di terra di confine e di tradizioni autonomistiche, di un centro che affronti in modo interdisciplinare, interregionale e internazionale il tema dell’autonomia” (“L’Adige” online 05.09.2023).

Al di là dei riferimenti tolkieniani che poco ci azzeccano con la nostra storia, questa dichiarazione sancisce l’istituzione di quel “Centro Studi sull’autonomia”, tanto voluto dalla “destra autonomista”, ma del quale in realtà nessuno avverte alcun bisogno, posto che le competenze dello stesso, vengono già svolte da realtà scientificamente consolidate come la Fondazione Museo Storico, F.B.K. e la Fondazione “A. Degasperi”. Ma non importa, perché gli appetiti, come sempre non mancano. I soldi un po’ meno, ma non c’è di che scoraggiarsi. La Regione farà qualche “taglio” qua e là ed ecco reperiti i fondi necessari.

Fugatti poi è così convinto della strategicità di quest’ennesimo ente inutile da aver previsto nell’ultima manovra di assestamento del bilancio l’incredibile somma di ben 20.000,00.= euro, almeno per le prime spese di avviamento e cioè l’acquisto di carta, penna e calamaio. Consola però sapere che, nel tratteggio di Fugatti, il nuovo “Centro Studi”, dovendosi occupare di relazioni interdisciplinari, interregionali e internazionali dovrà avere una guida autorevole, di grande levatura scientifica, di provata competenza, in possesso di relazioni accademiche e giuridiche e di solidi rapporti con le istituzioni nazionali ed europee.

Vuoi vedere che anche questa volta, qualcuno, che tanto aspira a quella comoda “poltroncina” al punto da sacrificare ogni cosa pur di averla, rimarrà con un pugno di mosche in mano? Forse si consolerà con un “mazzolin di fiori che vien dalla montagna”. Se possibile stelle alpine.

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento – Pd