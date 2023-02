FEDERAZIONE CORPI VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTINO * INCIDENTE A22: « AUTO E MEZZO PESANTE COINVOLTI IERI SERA IN UN TAMPONAMENTO, PRIMA DELLA MEZZANOTTE »

11.55 - giovedì 9 febbraio 2023

Un’auto e un mezzo pesante sono stati coinvolti ieri sera, pochi minuti prima della mezzanotte, in un incidente avvenuto sulla A22, al km 123 in direzione sud.

Allertati alle 23:52 i vigili del fuoco volontari di San Michele all’Adige, che soltanto poche ore prima erano intervenuti per un altro grave incidente verificatosi sempre sull’autostrada del Brennero.

L’attività dei vigili del fuoco volontari si è orientata alla messa in sicurezza dell’area, alla stabilizzazione dell’auto e al soccorso di una persona che è stata poi affidata alle cure dei sanitari. Sul posto anche 118, polizia stradale e gli ausiliari della viabilità della A22.

