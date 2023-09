LAV * CACCIA: « BASTA SPARARE, MANIFESTAZIONE NAZIONALE A TRENTO – IN PIAZZA DANTE (16/9 – 14.00) »

14.01 - lunedì 11 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Basta sparare! Il 16 settembre manifestazione nazionale a Trento. Non tutti ne sono consapevoli, ma la caccia è un pericolo per ognuno di noi. Oltre che per tutti gli animali. Siamo tutti bersagli, perché l’Emendamento ‘Caccia Selvaggia’ permette di sparare ovunque.

Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023, alla Legge nazionale n. 157 del 1992 estendono infatti la possibilità di cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica, anche nelle aree protette e nelle città, in qualsiasi periodo dell’anno, con il conseguente aumento dei rischi per i cittadini. I rischi sono aumentati in modo esponenziale con la recente approvazione del Piano straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica del Governo e dei Piani di controllo delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano che saranno deliberati a breve.

Come? Con una manifestazione nazionale. Insieme per fermare più devastante attacco mai sferrato alla fauna selvatica. Dobbiamo reagire!

Quando? Il 16 settembre, giorno che precede l’apertura della stagione di caccia, scenderemo in piazza a Trento – località emblematica della persecuzione inflitta a orsi e lupi – in una grande, colorata e pacifica manifestazione nazionale.

Dove? Troviamoci sabato 16 settembre in piazza Dante a Trento – la stessa piazza dove si affacciano il palazzo della

Provincia e l’ufficio di Fugatti – alle 14:00.

Chi? Unisciti a noi, più saremo a Trento a gridare #BASTASPARARE, più saremo efficaci nella nostra lotta contro la visione distorta della fauna selvatica, costruita sulle falsità inventate dai cacciatori per poter uccidere sempre più animali.

Insieme chiederemo il rispetto dovuto a qualsiasi animale che vive sul territorio italiano. Un rispetto che si concretizza con la messa a punto e l’applicazione dei numerosi sistemi non cruenti e non letali che consentono e favoriscono la convivenza serena con ogni specie selvatica.

Ti aspettiamo! Ma soprattutto: orsi, lupi, cinghiali e tutti gli animali selvatici, del bosco e di città, ti aspettano e contano su di te!