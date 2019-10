RAI 5 * “ CASTELLI D’EUROPA “: « IL PROGRAMMA RACCONTA I PALAZZI DA SOGNO NELLA REGIONE DELLA LOIRA »

Castelli d’Europa.Valle della Loira.Terre fertili e celebri residenze nobiliari, eredità del Rinascimento e gioielli del patrimonio architettonico francese fanno della regione della Loira il “giardino di Francia”. Grazie agli attuali proprietari e ad alcuni appassionati che conoscono passato, presente e segreti di ogni edificio, il secondo episodio della serie “Castelli d’Europa” in onda giovedì 3 ottobre alle 20.20 su Rai5, racconta castelli e palazzi da sogno nella regione della Loira.

Chambord è il castello più imponente, mentre è più “riservato” Beauregard, che ospita un antico padiglione di caccia e una straordinaria galleria di ritratti. Chenonceau è invece conosciuto come “il Castello delle signore” in omaggio alle donne che lo hanno abitato, in particolare Diana di Poitiers e Caterina de Medici. “Il giardino dell’amore e della musica” a Villandry, incanta i visitatori che arrivano ogni anno da tutto il mondo. Infine Il castello di Brézé e la più grande fortezza sotterranea d’Europa.