MARIO RAFFAELLI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « LEGA ROMPE CON FDI? PER “ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA” LA PARTITA DIVENTA MOLTO COMPETITIVA »

10.19 - martedì 31 gennaio 2023

L’equazione è molto facile. Se, in vista delle Amministrative di ottobre, la Lega in Trentino rompe con Fratelli d’Italia, per l’Alleanza Democratica per l’Autonomia (con o senza il Patt) la partita diventa molto competitiva.

Se, come io penso, alla fine Roma costringerà il centro-destra ad un un compromesso, il Patt dovrà compiere una scelta.

E se resterà di là, con la lista Demagri-Dallapiccola, l’Alleanza Democratica sarà comunque competitiva.

A condizione, ovviamente, che il congresso del Pd ci restituisca un partito stabilizzato e con le idee chiare. Con il quale sia possibile trovare un accordo in tempi rapidi. Ciò che, al momento, è tutt’altro che sicuro.

*

Mario Raffaelli

Segretario di “Azione” Trentino – Già parlamentare presso la Camera dei Deputati