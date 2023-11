OPENPOLIS * PNRR – PROGETTI INCLUSI ED ESCLUSI: « A SETTEMBRE ASSEGNÀTI 120 MILIARDI, AL TOP ROMA (4,9 MLD) MILANO E NAPOLI (2,8) / TRENTO A QUOTA 1050,57 MILIONI »

08.14 - lunedì 6 novembre 2023

I progetti inclusi ed esclusi dal Pnrr. Con l’ultimo aggiornamento di settembre, i progetti finanziati dal Pnrr non sono solo aumentati, com’è naturale che sia. Oltre mille interventi infatti non esistono più. Abbiamo cercato di ricostruire il quadro e di avanzare delle ipotesi.

In base ai dati aggiornati a settembre, i progetti finanziati dal Pnrr sono quasi 220mila per un totale di 120 miliardi di euro assegnati.

Gli importi maggiori sono quelli di grandi città come Roma (4,9 miliardi), Milano e Napoli (2,8), ma anche di alcuni piccoli comuni del sud.

Sono 1.015 i progetti che non risultano più tra quelli finanziati dal Pnrr nella base dati aggiornata. Per un totale di 250 milioni in meno, di cui un quarto in Puglia (-62 milioni). I vincoli sui tempi e sull’ambiente potrebbero aver portato alcuni soggetti attuatori a rinunciare alle risorse Pnrr e ricorrere a fonti meno vincolanti.

Lo scorso 8 settembre Italia domani ha pubblicato dei dataset di aggiornamento relativi ai progetti. Cioè le opere e gli interventi concreti finanziati da misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Openpolis libera i dati sui progetti nei territori. Come per i precedenti rilasci, abbiamo aggiornato a nostra volta la piattaforma OpenPNRR, con cui monitoriamo ogni aspetto del piano nazionale, inclusi i progetti. Dalla loro distribuzione sui territori alle risorse investite, dalle misure che li finanziano ai soggetti coinvolti. l di là dell’aumento del numero di progetti e delle risorse allocate, con questo ultimo aggiornamento è emersa una circostanza particolarmente interessante. Confrontando la base dati “nuova” con quella precedente, ci siamo resi conto che diversi progetti non risultano più inclusi tra quelli finanziati dal Pnrr. È come se da un aggiornamento all’altro fossero stati esclusi dal piano.

Partendo dal quadro complessivo, abbiamo provato ad approfondire questa fattispecie attraverso i dati a disposizione. Individuando i territori più coinvolti, le risorse in gioco e ipotizzando i motivi di questi sfasamenti. A settembre 2023 gli interventi finanziati, cioè selezionati tramite bandi e procedure di gara, superano i 200mila. Per un ammontare di risorse Pnrr pari a 120,35 miliardi di euro. Si tratta di poco più della metà (63%) dei 190,5 miliardi complessivi assegnati al piano italiano da Bruxelles.

219.837 progetti selezionati nell'ambito del Pnrr, distribuiti lungo tutto il territorio nazionale. Come per i precedenti aggiornamenti, non sono ancora disponibili informazioni sullo stato di avanzamento di questi interventi. Potrebbero essere ancora da avviare, in corso o in alcuni casi completati.