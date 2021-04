RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 132 PUNTATA DEL 20 APRILE 2021, « I SENTIMENTI TRA IRENE E ROCCO NON SONO ANCORA CHIARI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 132 – Episodio 132 .I sentimenti tra Irene e Rocco non sono ancora chiari, mentre Maria continua a struggersi per il bel siciliano. Umberto passa al contrattacco con Cosimo, che ancora una volta deve ammettere di non avere lo stesso potere dei Guarnieri. Marta parla a Vittorio dell’offerta, arrivata da Sterling in persona, di curare la campagna di lancio della collezione a marchio Paradiso. Conti, però, ritiene di non poter lavorare con la moglie fianco a fianco come in passato anche perché a supervisionare il lavoro ci sarà Dante in quanto intermediario della Sterling, il quale non sembra affatto rassegnato a perdere Marta.

LINK VIDEO