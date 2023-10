LEGA TRENTINO: « TOUR DEL MINISTRO SALVIN NEL NOSTRO TERRITORIO, IN VAL DI FIEMME – CEMBRA – LAVIS – TRENTO – VALLAGARINA »

19.52 - martedì 10 ottobre 2023

LEGA TRENTINO: TOUR TRENTINO PER IL MINISTRO SALVINI

“Il 10 ottobre il Vicepremier e Ministro Salvini ha voluto visitare il nostro Trentino. Partendo dalla Valle di Fiemme, è sceso verso la Val di Cembra poi Trento e la Vallagarina, prima di tornare agli impegni romani. Nel suo passaggio ha voluto conoscere alcune prestigiose realtà trentine come la cantina Lavis e la Distilleria Marzadro, che ha definito fiori all’occhiello per il Trentino e per l’Italia intera.

A Rovereto, nella centrale Piazza Rosmini, è stato accolto da un foltissimo gruppo di sostenitori, militanti e cittadini con cui ha espresso apprezzamento per il lavoro di questi cinque anni difficili del Presidente Fugatti, della sua Giunta e di tutti i consiglieri provinciali, comunali e segretari di sezione.vL’invito è quello alla conferma del Presidente Fugatti, per conquistare nel 2024 anche il Comune di Rovereto e continuare a rafforzare la voce della nostra Autonomia a Roma”.

