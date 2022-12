GUGLIELMI (FASSA) – PROPOSTA ORDINE GIORNO * « RISTORI OPERATORI FEDAIA, LA PAT AUMENTI LA PERCENTUALE DI INDENNIZZO, DAL 30% AL 45% »

12.01 - lunedì 19 dicembre 2022

TRENTO, 15 dicembre 2022

Proposta di ordine del giorno n.

Disegno di legge n. 166/XVI di iniziativa giuntale “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023”; disegno di legge n. 167/XVI di iniziativa giuntale “Legge di stabilità provinciale 2023”; disegno di legge n. 168/XVI di iniziativa giuntale “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”

RISTORI OPERATORI FEDAIA

In data 3 luglio 2022, come ben noto, si è verificato lo stacco di una valanga di ghiaccio e pietre dal ghiacciaio della Marmolada. Tale triste evento ha portato a valutare l’area direttamente interessata e quella sottostante come non sicura alla frequentazione turistica.

A partire dalle giornate seguenti la zona in questione è stata perciò interdetta e le attività economiche presenti in loco sono state chiuse con ordinanza.

La chiusura forzata dei sentieri e l’interdizione dell’area ha creato un chiaro mancato introito alle diverse attività economiche, perlopiù a conduzione familiare, site al Passo Fedaia.

Va segnalato, peraltro, come, spesso, tali attività economiche siano la principale, o unica, fonte di reddito, per i titolari e per i loro dipendenti, e che buona parte del reddito venga generato proprio grazie al transito ed escursionismo turistico durante i mesi estivi.

Molto apprezzata è stata la celere azione della Giunta nel mettere a disposizione delle attività sopra citate la somma complessiva di 200.000 €.

Le attività in questione per richiedere tale contributo devono dimostrare una perdita del 40% del fatturato rispetto all’anno precedente e si vedrebbero riconoscere dalla Provincia Autonoma di Trento il 30% del fatturato dell’ultima stagione utile.

Ciononostante la percentuale di indennizzo non risulta adeguata all’importante mancato guadagno soprattutto ricordando che tali attività operano esclusivamente nella stagione estiva e producono reddito per l’intera annualità.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio Provinciale impegna la Giunta a:

modificare l’allegato 2) della delibera n.1824/22 aumentando il punto 4.2, ovvero la percentuale di indennizzo, dal 30% al 45%.

Consigliere

Luca Guglielmi