MIT * BRENNERO: MINISTRO SALVINI, « LE REGOLE DEVONO VALERE PER TUTTI, NESSUNA TRATTATIVA BILATERALE CON VIENNA »

sabato 28 gennaio 2023



BRENNERO, IL MIT: “LE REGOLE DEVONO VALERE PER TUTTI, NESSUNA TRATTATIVA BILATERALE CON VIENNA”

“Le regole e principi UE devono valere per tutti gli Stati Membri, e dopo anni di forzature da parte di Vienna l’Italia pretende il giusto riconoscimento dello spirito e della norma dei Trattati. Non è in corso alcuna trattativa bilaterale. C’è in gioco la tutela del lavoro la dignità dei cittadini e faremo di tutto per difenderli”. Così fonti del Mit guidato da Matteo Salvini a proposito dei divieti unilaterali imposti dall’Austria sul Brennero.