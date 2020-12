INAIL TRENTO * ISI 2020: « PUBBLICATI GLI AVVISI PER PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, STANZIATI PER IL TRENTINO 1.5 MLN »

Avviso pubblico Isi 2020. Stanziati per il Trentino 1.532.704 euro. Avviso pubblico Isi 2020. Stanziati per il Trentino 1.532.704 euro. Pubblicati gli Avvisi pubblici regionali/provinciali Inail per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore (ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, destinatarie dell’iniziativa Isi Agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020).

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento – in particolare per il Trentino i finanziamenti sono i seguenti:

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 – 579.067,00

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Mmc) – Asse di finanziamento 2 – 390.041,00

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3 – 355.606,00

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori Pesca e Fabbricazione mobili – Asse di finanziamento 4 – 207.990,00.

Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto.

Per gli Assi 1, 2 e 3 il contributo è compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00 (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Per i progetti di cui all’asse 4 il contributo è compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – la domanda di finanziamento, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. È, inoltre, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale Inail.

L’Avviso pubblico è pubblicato sul sito Inail: www.inail.it – un estratto, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2020.

Chiarimenti e informazioni sull’Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda on line.